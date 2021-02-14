Galatasaray-Kasımpaşa maçının 11’leri...

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde sarı-kırmızılıların ilk 11'i belli oldu.



GALATASARAY - KASIMPAŞA İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Ömer, Etebo, Emre Kılınç, Fernandes, Kerem, Babel, Mostafa

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Brecka, Tosic, Haddadi, Aytaç, Bistrovic, Koomson, Hodzic, Hajradinovic, Thelin



34. RANDEVU

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 33 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 21 kez sahadan galip ayrılırken, Paşa ise 6 kez rakibini mağlup edebildi. 6 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın toplam 66 golüne, lacivert-beyazlılar 30 golle yanıt verdi.



Ligin ilk yarısında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kasımpaşa 1-0'lık skorla almıştı.



SON 10 MAÇTA BERABERLİK YOK

İki takım arasında oynanan son 10 müsabakada Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılar 7 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Paşa ise 3 kez rakibini mağlup etti.



LİGDE 5 MAÇTIR KAZANIYOR

Galatasaray, Süper Lig'de son 5 maçta sahadan galip ayrılan taraf oldu. Ligde son olarak Beşiktaş'a deplasmanda mağlup olan sarı-kırmızılılar daha sonra Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'yi mağlup etti. Bu karşılaşmalarda 13 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 2 gol gördü.



LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 23 karşılaşmada kalesinde 18 gol gördü. Sarı-kırmızılılar bu alanda ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Cimbom ayrıca ligde 11 maçta da kalesini gole kapadı.



EVİNDE 8 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de evinde son olarak Alanyaspor'a mağlup olmuştu. Sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından oynadığı 8 mücadelede rakiplerine yenilmedi. Aslan bu süreçte 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Cimbom ligde son olarak Başakşehir'i yenmişti.