Fenerbahçe, Galatasaray maçının ardından paylaşımda bulundu

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğü ile sona eren maçta penaltı tartışması yaşandı.



Konuk ekip Kasımpaşa, Varga'nın yerde kaldığı pozisyonun ardından penaltı beklerken hakem Erkan Özdamar oyunu devam ettirdi.



'ADALET YOK'

Fenerbahçe, tartışmalı Galatasaray-Kasımpaşa maçının ardından resmi Twitter hesabından imalı bir paylaşımda bulundu.



Sarı lacivertli ekip yaptığı paylaşımda, 'Kirli lobi VAR, Şaibe VAR, Kayırma VAR, Haksızlık VAR, ADALET YOK' ifadelerini kullandı.





