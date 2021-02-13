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Fenerbahçe'de Mesut Özil ilk 11'de mi?

Fenerbahçe, Karagümrük deplasmanında üç puan arıyor. Son lig maçında evinde Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki kritik maçı kazanıp tekrar yükselişe geçmek istiyor. Sarı lacivertlilerde yeni transfer Mesut Özil'in ilk 11'de olup olmayacağı merak ediliyordu. Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu.

Spor / 13 Şubat 2021 Cumartesi 16:26
Fenerbahçe'de Mesut Özil ilk 11'de mi?

Son 2 maçında sırasıyla ligde Galatasaray'a, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Medipol Başakşehir'e yenilen Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek moral bulmak istiyor. Süper Lig'de çıktığı 23 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, hanesine 48 puan yazdırdı. Fenerbahçe, 25. haftaya averajla 3. sırada girdi.
 
36 yıl sonra mücadele ettiği Süper Lig'de sergilediği performansla dikkati çeken Fatih Karagümrük ise 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. İstanbul temsilcisi, 37 puanla 8. basamakta yer aldı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.
 
İLK 11'LER
 
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Sosa, Samuel, Mesut Özil, Valencia, Thiam.
 
FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK
 
Sarı-lacivertli takımda 5 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.
 
 
Sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Dimitrios Pelkas ve Luiz Gustavo ile ameliyat edilen Diego Perotti, takımdaki yerlerini alamayacak.
 
Mauricio Lemos ise kart cezası nedeniyle karşılaşmada görev yapamayacak. Uruguaylı oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Medipol Başakşehir ile yapılan maçta kırmızı kart görmüştü.
 
5 OYUNCU KART SINIRINDA
 
Fenerbahçe'de 5 futbolcu, Fatih Karagümrük maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
 
Enner Valencia, Marcel Tisserand, Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri halinde 26. haftada Göztepe ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.
 
Fenerbahçe maçı öncesi Fatih Karagümrük'te kart cezalısı oyuncu bulunmazken, Koray Altınay ve Emiliano Viviano, karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında.
 
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı sarı-lacivertli ekip, 2-1 kazanmıştı.

Mesut ÖzilGöztepeFatih KaragümrükFenerbahçeGalatasaray

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