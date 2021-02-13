Fenerbahçe'de Mesut Özil ilk 11'de mi?

Fenerbahçe, Karagümrük deplasmanında üç puan arıyor. Son lig maçında evinde Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki kritik maçı kazanıp tekrar yükselişe geçmek istiyor. Sarı lacivertlilerde yeni transfer Mesut Özil'in ilk 11'de olup olmayacağı merak ediliyordu. Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu.