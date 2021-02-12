Süper Lig'de maç saatlerine kar ayarı!

Meteorolojiden özellikle İstanbul için yapılan kar yağışı uyarısı futbolu da etkiledi. Süper Lig'in 25'inci haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanacak maçın saatinde değişiklik yapıldı.



Galatasaray'ın pazar günü Kasımpaşa ile oynayacağı maç öncesinde meteoroloji hafta sonu İstanbul'da soğuk hava ve yoğun kar yağışının etkili olacağını bildirdi.



Kentte son yılların en etkili yağışı beklenirken, Süper Lig'in 25'inci haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa'nın arasında daha önce saat 19:00'da oynanacağı açıklanan maçın saatinde de değişikliğe gidildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinde 19:00 olarak belirtilen maç başlama saati 16:00 olarak güncellendi.



Sarı-Kırmızılı yönetim Türkiye Futbol Federasyonu'na bir yazı göndererek resmi başvurusunu yapmıştı. Federasyonun meteoroloji ve Kasımpaşa kulübü ile görüşme yapacağı ve kısa süre içinde kararını vereceği bildirilmişti.