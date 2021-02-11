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Webo'ya ırkçılık yapmıştı! UEFA'dan açıklama geldi

Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynadığı PSG maçına yaşanan ırkçılık olayı damga vurmuştu. Müsabakanın 4. hakemi Sebastian Coltescu Başakşehir'in yardımcı antrenörü Webo'ya ırkçı söylemde bulunmuş ve iki takımın tepkisi sonrası maç yarıda kalmıştı. UEFA, maçın ertesi gün yeni hakemlerle oynanacağını açıklamıştı. Karşılaşmada ırkçılık yapan hakemler hakkında yeni açıklama geldi. UEFA, ırkçı söylemler gerekçesiyle tatil edilen PSG-Medipol Başakşehir maçının Rumen hakemlerinden Coltescu ve Sovren'in yargılanacağını duyurdu.

Spor / 11 Şubat 2021 Perşembe 17:08
Webo'ya ırkçılık yapmıştı! UEFA'dan açıklama geldi

Bu sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Medipol Başakşehir'in Fransız ekibi PSG'ye konuk olduğu müsabaka yaşanan ırkçılık olayı yüzünden tüm dünyada yankılanmıştı.

PSG-Başakşehir maçında 4. hakem olarak görev yapan Sebastian Coltescu, maçın 16. dakikasında Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo için "Atın şu Negro'yu" ifadesini kullanmış ve bir anda sahayı karıştırmıştı. Yaşanan olay sonrası Sebastian Coltescu'nun üzerine yürüyen Demba Ba, hakeme, "Hiç bir zaman 'bu beyaz adam' diye belirtmiyorsun, 'bu adam' diye hitap ediyorsun. O zaman niye Webo'dan 'bu siyah adam' diye bahsediyorsun?" sözleriyle tepki göstermişti.

Rumen hakem ise UEFA'ya yaptığı ilk savunmada "Ben negro değil, negru dedim. Rumencede negru, siyah adam demek. Kendisine hakarette bulunmadım" sözleriyle kendini aklamaya çalışmıştı.

IRKÇILIK MADDESİ YER ALMADI...

UEFA, İstanbul Başakşehir'in Paris Saint-Germain ile deplasmanda oynadığı Şampiyonlar Ligi müsabakasında, Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunulmasından dolayı karşılaşmanın hakemleri Constantin Sebastian Coltescu ve Octavian Şovre'ye dava açıldığını duyurdu.

8 Aralık 2020 tarihinde oynanan Paris Saint-Germain - İstanbul Başakşehir karşılaşmasında deplasman ekibinin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunan maçın 4'üncü hakemi Constantin Sebastian Coltescu ile birinci hakem Octavian Şovre'ye dava açıldı.

UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 11'inci maddesinin ihlal edilmesinden dolayı Rumen hakemlere dava açıldığı, bu davayla ilgili daha fazla bilginin ise UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'nun aldığı kararın ardından verileceği kaydedildi.

Irkçılık suçlarını kapsayan 14'üncü madde ise raporda yer almadı.

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