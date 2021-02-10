Galatasaray kupaya veda etti!

Galatasaray, Alanyaspor'a sahasında 3-2 mağlup oldu ve Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda etti. Akdeniz ekibinin gollerini Babacar(2) ve Salih Uçan kaydetti. Sarı-kırmızılıların golleri ise Mostafa Mohamed ve Gedson Fernandes'ten geldi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile Alanyaspor kozlarını paylaştı.
Mücadeleyi 3-2'lik skorla kazanan Alanyaspor, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi. Akdeniz ekibinin gollerini 30 ve 48. dakikalarda Babacar, 41. dakikada Salih Uçan kaydetti.
Galatasaray, 83. dakikada Mostafa Mohamed ile farkı 2'ye indirdi. Son sözü ise 90+4. dakikada Gedson Fernandes söyledi.
Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Sivasspor-Antalyaspor maçının galibiyle karşılaşacak.