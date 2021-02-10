Galatasaray kupaya veda etti!

Galatasaray, Alanyaspor'a sahasında 3-2 mağlup oldu ve Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda etti. Akdeniz ekibinin gollerini Babacar(2) ve Salih Uçan kaydetti. Sarı-kırmızılıların golleri ise Mostafa Mohamed ve Gedson Fernandes'ten geldi.