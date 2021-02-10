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Fatih Terim suç duyurusunda bulundu!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim haftasonu Kadıköy’de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmasının başlamasından önce ısınma sırasındaki kendisine, heyete ve futbolculara edilen küfürleri avukatı aracılığıyla savcılığa taşıdı. Terim, derbide izleyiciler tarafından kendisine yönelik küfür edildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde kendisinin, teknik heyetin ve futbolcuların kişilik haklarının ihlal edildiğine yer verildi. Stada liste harici alınanların kamera görüntülerinden kimliklerinin tespit edilmesi talep edildi.

Spor / 10 Şubat 2021 Çarşamba 08:25
Fatih Terim suç duyurusunda bulundu!

Galatasaray Fenerbahçe derbisiyle ilgili son dakika haberi: Süper Lig'in 24. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği derbide koronavirüs aşılarını olan 150 sağlık çalışanı stada alınmıştı. Fatih Terim, derbi sırasında bazı taraftarların kendilerine yönelik hakaret ve küfür edildiğini açıklamıştı. Seyircisiz oynanmasına rağmen stadyum localarının dolu olması ve tribünlerde fazla sayıda kişinin yer alması tartışma yaratmıştı. Terim, avukatı Dr. Rezan Epözdemir aracılığıyla bu kişileri savcılığa şikâyet etti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan şikayete ait dilekçede, yapılan küfürlerle Fatih Terim, teknik heyet ve futbolcuların şeref ve haysiyetlerinin rencide edildiği, itibar ve saygınlıklarının ve kişilik haklarının ihlal edildiğine ver verildi.

İşte Terim'in suç duyurusuna ilişkin son dakika haberinin ayrıntıları;

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLSİN

Suç duyurusunda stada liste harici alınan kişilerin kamera görüntülerinin incelenerek kimliklerinin tespit edilmesi ve bu kişilerin sporda şiddetin önlenmesi kanunu çerçevesinde yargılanmaları talep edildi. Savcılık başvuru üzerine soruşturma başlattı.

'MAÇIN NEYİNİ KONUŞACAĞIZ!'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada duruma tepki göstermişti. 'Maçla ilgili konuşmadan başka şeylerle ilgili konuşalım. Seyircisiz oynadığımızı biliyoruz ama bayağı seyirci var. Takımımıza çıkarken küfürler.. Galatasaraylı futbolculara, hocalara küfür.. Kimsenin hakkı yok' diyen Terim, 'Maçı seyircisiz biliyorduk; ancak maalesef seyirci var. Localar dolu. Çalışanlarımıza, yardımcılarımıza küfürler. Hepsini tespit ediyoruz. Birileri yardımcı oluyor Federasyon'dan. Önce onu bir halledelim.

Çünkü seyircisiz bir ortam varken almıştık. Seyirci yokken bu kadar Galatasaray hocasına oyunculara küfürler. 6222 diye bir şey var ki Galatasaray dün bakanlığa valiliğe resmi olarak müracaat etmiştir. Buna rağmen bu kadar küfür… Röportaja gelen bir süre hakaret dinliyor. Maçın neyini konuşacağız!' ifadelerini kullanmıştı.

FenerbahçeFatih TerimGalatasaray

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