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FIFA'dan 2022 Dünya Kupası açıklaması!

FIFA Başkanı Gianni Infantino, gelecek yıl Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın tamamen dolu statlarda oynanacağını bildirdi.

Spor / 01 Şubat 2021 Pazartesi 21:28
FIFA'dan 2022 Dünya Kupası açıklaması!

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'un Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında konuştu.

2022 FIFA Dünya Kupası maçlarında tribüne taraftar alınıp alınmayacağına ilişkin Infantino, "Tam dolu statlarımız olacak. (Çünkü) O zamana kadar Kovid-19 yenilgiye uğratılmış olacak veya onunla yaşamayı öğrenmiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Infantino, Dünya Kupası'nın "tüm insanları birleştiren büyüsüne Katar'da yeniden tanıklık edeceklerine çok emin olduğunu" vurguladı.

Infantino ayrıca, "Olmamız gereken yere geri döneceğiz." ifadesini kullandı.

FIFA'nın 2 Aralık 2010 tarihindeki oylamayla ev sahipliği hakkını Katar'a verdiği 2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.

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