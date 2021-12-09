Süper Lig'de 16. hafta hakemleri belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta maçlarında görev alacak hakemler belli oldu. Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçını Ümit Öztürk, Beşiktaş-Yukatel Kayserispor maçını Ali Şansalan, Antalyaspor-Trabzonspor maçını Zorbay Küçük ve Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını ise Atilla Karaoğlan yönetecek. Haftanın en dikkat çeken ataması ise Sivasspor - Galatasaray maçına yapıldı. MHK, 2,5 yıl aranın ardından Ümit Öztürk’ü sarı-kırmızılı ekibin maçında görevlendirdi. Öztürk en son 2 Şubat 2019’da oynanan olaylı Galatasaray - Trabzonspor maçında düdük çalmışt

Süper Lig'in 16. haftasını yönetecek hakemler açıklandı. MHK, Antalyaspor - Trabzonspor maçına Zorbay Küçük, Beşiktaş - Kayserispor maçına Ali Şansalan, Sivasspor - Galatasaray maçına Ümit Öztürk, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçına ise Atilla Karaoğlan'ı atadı.MHK tarafından yapılan atamalar arasında Ümit Öztürk'ün 2,5 yıl aranın ardından Galatasaray maçında görevlendirilmesi dikkat çekti. Öztürk en son 2 Şubat 2019'da oynanan Galatasaray - Trabzonspor maçında düdük çalmış ve Marcao-Ekuban arasında yaşanan pozisyonda verdiği karar çok tartışılmıştı.20.00 Altay - Atakaş Hatayspor: Mete Kalkavan13.30 VavaCars Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu16.00 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa: Fırat Aydınus16.00 Çaykur Rizespor - Göztepe: Erkan Özdamar19.00 Fraport TAV Antalyaspor - Trabzonspor: Zorbay Küçük13.30 Adana Demirspor - GZT Giresunspor: Alper Ulusoy16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Yasin Kol19.00 Beşiktaş - Yukatel Kayserispor: Ali Şansalan18.00 Demir Grup Sivasspor - Galatasaray: Ümit Öztürk20.30 Gaziantep FK - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlanİşte Süper Lig'de 16. hafta hakemleri:Haftanın en dikkat çeken ataması ise Sivasspor - Galatasaray maçına yapıldı. MHK, 2,5 yıl aranın ardından Ümit Öztürk'ü sarı-kırmızılı ekibin maçında görevlendirdi.