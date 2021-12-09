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Süper Lig'de 16. hafta hakemleri belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta maçlarında görev alacak hakemler belli oldu. Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçını Ümit Öztürk, Beşiktaş-Yukatel Kayserispor maçını Ali Şansalan, Antalyaspor-Trabzonspor maçını Zorbay Küçük ve Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını ise Atilla Karaoğlan yönetecek. Haftanın en dikkat çeken ataması ise Sivasspor - Galatasaray maçına yapıldı. MHK, 2,5 yıl aranın ardından Ümit Öztürk’ü sarı-kırmızılı ekibin maçında görevlendirdi. Öztürk en son 2 Şubat 2019’da oynanan olaylı Galatasaray - Trabzonspor maçında düdük çalmışt

Ekleme: 9.12.2021 - 14:03 Güncelleme: 9.12.2021 - 14:10 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de 16. hafta hakemleri belli oldu!Süper Lig'in 16. haftasını yönetecek hakemler açıklandı. MHK, Antalyaspor - Trabzonspor maçına Zorbay Küçük, Beşiktaş - Kayserispor maçına Ali Şansalan, Sivasspor - Galatasaray maçına Ümit Öztürk, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçına ise Atilla Karaoğlan'ı atadı.

DİKKAT ÇEKEN ATAMA

MHK tarafından yapılan atamalar arasında Ümit Öztürk'ün 2,5 yıl aranın ardından Galatasaray maçında görevlendirilmesi dikkat çekti. Öztürk en son 2 Şubat 2019'da oynanan Galatasaray - Trabzonspor maçında düdük çalmış ve Marcao-Ekuban arasında yaşanan pozisyonda verdiği karar çok tartışılmıştı.

Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;

YARIN

20.00 Altay - Atakaş Hatayspor: Mete Kalkavan

11 ARALIK CUMARTESİ

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa: Fırat Aydınus
16.00 Çaykur Rizespor - Göztepe: Erkan Özdamar
19.00 Fraport TAV Antalyaspor - Trabzonspor: Zorbay Küçük

12 ARALIK PAZAR

13.30 Adana Demirspor - GZT Giresunspor: Alper Ulusoy
16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Yasin Kol
19.00 Beşiktaş - Yukatel Kayserispor: Ali Şansalan

13 ARALIK PAZARTESİ

18.00 Demir Grup Sivasspor - Galatasaray: Ümit Öztürk
20.30 Gaziantep FK - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

İşte Süper Lig'de 16. hafta hakemleri:

DİKKAT ÇEKEN ÜMİT ÖZTÜRK ATAMASI

Haftanın en dikkat çeken ataması ise Sivasspor - Galatasaray maçına yapıldı. MHK, 2,5 yıl aranın ardından Ümit Öztürk'ü sarı-kırmızılı ekibin maçında görevlendirdi.
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