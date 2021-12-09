Preıra kararını verdi!

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, Alman temsilcisi Frankfurt'u konuk ediyor.11'LERFenerbahçe: Berke, Nazım, Serdar Aziz, Szalai, Novak, Sosa, Zajc, Meyer, İrfan Can, Pelkas, Berisha.Eintracht Frankfurt: Trapp, Chandler, Tuta, Ndicka, Jakic, Hasebe, Sow, Kamada, Kostic, Hauge, Borre.İKİ TAKIM ARASINDA 3. RANDEVUFenerbahçe ile Eintracht Frankfurt, Avrupa kupalarında 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım, Avrupa'da ilk kez 2006-2007 sezonunda birbirlerine rakip oldu. İstanbul'da oynanan UEFA Kupası grup karşılaşması 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Bu sezon ise D Grubu'nun ilk haftasında yapılan müsabaka 1-1 berabere tamamlandı.ALMANYA TAKIMLARIYLA 13. MAÇINI OYNAYACAKFenerbahçe, Avrupa kupalarında Almanya temsilcileriyle 13. kez karşı karşıya gelecek. Bu müsabakalarda tek galibiyet alabilen sarı-lacivertli ekip, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu maçlarda 13 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 25 gol gördü..FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK!Çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Enner Valencia, Altay Bayındır ve Mert Hakan Yandaş, karşılaşmada forma giyemeyecek. UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da takımdaki yerlerini alamayacak."KUPA 2"DE 124. MÜSABAKASINA ÇIKACAKFenerbahçe, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda 124. maçını oynayacak. Daha önce UEFA Kupası olarak adlandırılan ve 2009-2010 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi ismiyle devam eden "Kupa 2"de 123 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, 52 galibiyet, 29 beraberlik ve 42 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 166 kez ağları sarsan Fenerbahçe, kalesinde ise 159 gole engel olamadı.