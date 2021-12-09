Lazio - Galatasaray maçının ilk 11'leri
UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Lazio'ya konuk olacak.
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. ve son hafta maçında Galatasaray, deplasmanda İtalya'nın Lazio ekibiyle karşılaşacak.
Roma Olimpiyat Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak maçı İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande yönetecek. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
Lazio: Strokosha, Hysaj, Luis Felipe, Acerbi, Marusic, Milinkovic - Savic, Leiva, Basic, Pedro, Zaccagni, Immobile
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan, Feghouli, Kerem, Babel, Diagne