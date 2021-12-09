Lazio - Galatasaray - CANLI SKOR
UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Lazio'ya konuk oluyor.
CANLI SKOR İÇİN SIK SIK SAYFAYI YENİLEYİNİZ...
1' Maç başladı.
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. ve son hafta maçında Galatasaray, deplasmanda İtalya'nın Lazio ekibiyle karşılaşıyor.
Roma Olimpiyat Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayan maçı İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande yönetiyor. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Lazio: Strokosha, Hysaj, Luis Felipe, Acerbi, Marusic, Milinkovic - Savic, Leiva, Basic, Pedro, Zaccagni, Immobile
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan, Feghouli, Kerem, Babel, Diagne