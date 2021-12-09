  • USD: 13,74 - 13,77
  • EURO: 15,56 - 15,59
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Lazio - Galatasaray - CANLI SKOR

UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Lazio'ya konuk oluyor.

Ekleme: 9.12.2021 - 23:08 Güncelleme: 9.12.2021 - 23:09 / Editör: Ozge Selin
Lazio - Galatasaray - CANLI SKOR
CANLI SKOR İÇİN SIK SIK SAYFAYI YENİLEYİNİZ...

1' Maç başladı.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. ve son hafta maçında Galatasaray, deplasmanda İtalya'nın Lazio ekibiyle karşılaşıyor.

Roma Olimpiyat Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayan maçı İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande yönetiyor. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER
Lazio: Strokosha, Hysaj, Luis Felipe, Acerbi, Marusic, Milinkovic - Savic, Leiva, Basic, Pedro, Zaccagni, Immobile

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan, Feghouli, Kerem, Babel, Diagne
Ekrem İmamoğlu'nun 26 kişilik danışman ordusu ortaya çıktı!
Teknoloji devi Amazon'a ceza yağdı! 1,1 milyar euro ödeyecek
İYİ Parti'de kadına şiddet skandalı: Ben parti binasında dayak yerken, Akşener 'kadına şiddete farkındalık' maçındaydı
Sudan'da kaçırılan 2 Türk vatandaşı kurtarıldı
Bakan Murat Kurum'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması! İşte proje hakkında son detaylar....
Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs tablosunu açıkladı
Emekli ve memur maaşlarında değişim! SGK - BAĞKUR emeklilere yeni yılda ek zam gelecek mi? İşte son rakamlar... .
Fenerbahçe-Frankfurt | CANLI
Başvuru yapana minimum 5 - 10 bin TL ödenecek! e-Devlet üzerinden başvuru mümkün! Geri ödemesi yok! Ancak o detay... .
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den flaş asgari ücret açıklaması: Beklentileri karşılayacak
AK Parti'li Dağ'dan 'bedava elektrik' sözü veren Kılıçdaroğlu'na yanıt: Tutmayacağı sözleri verme ustası iş başında
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Halk Ekmek Fabrikası'nda skandal görüntü
Bakan Muş: İhracatta yıl sonunda çift haneli rakamlara ulaşacağımıza inanıyoruz
Borsa İstanbul günü rekor seviyede kapattı
Yine Millet İttifakı yine el hareketi! İYİ Partili Yasin Öztürk, Kılıçdaroğlu'na özenince ortalık karıştı
Muğla Dalaman'da deprem! AFAD açıkladı
Kılıçdaroğlu'na Şanlıurfa'da şok: Teröre destek veren bir adamın burada ne işi var?
İYİ Parti'den 'Cumhurbaşkanı adayı' açıklaması! Kılıçdaroğlu'ndan sonra Abdullah Gül'ü de veto ettiler...
CHP'li İBB'de kadrolar terör örgütlerine emanet!
Şırnak'ta Tahir Güven'in öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme: 3 kişi gözaltına alındı
Araba almak isteyenler dikkat! MTV'de yeni oranlar belirlendi!

Araba almak isteyenler dikkat! MTV'de yeni oranlar belirlendi!

Üsküdar'da görülmemiş olay! Takla atan lüks araçtan çıktı, canlı yayın yaptı

Üsküdar'da görülmemiş olay! Takla atan lüks araçtan çıktı, canlı yayın yaptı

Kar yağışı kapımızda! Meteoroloji uyardı: Pus ve sise dikkat!

Kar yağışı kapımızda! Meteoroloji uyardı: Pus ve sise dikkat!

American Staffordsihre Terrier ve American Bully ırkı köpekler de 'tehlike arz eden hayvan' olarak belirendi

American Staffordsihre Terrier ve American Bully ırkı köpekler de 'tehlike arz eden hayvan' olarak belirendi

Denizcilik tarihi İzmir'de hayat buldu! Tarihte bilinen ilk tekneler birebir yapıldı

Denizcilik tarihi İzmir'de hayat buldu! Tarihte bilinen ilk tekneler birebir yapıldı

Apple ile Çin arasında 275 milyar dolarlık gizli anlaşma iddiası

Apple ile Çin arasında 275 milyar dolarlık gizli anlaşma iddiası