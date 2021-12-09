İşte Trabzonspor'un Kouassi operasyonunun perde arkası! 30 günde tamamlandı

Yaz döneminde olduğu gibi Ocak transferine de erkenden başlayan Trabzonspor, ilk bombayı Jean Evrard Kouassi ile patlattı. Önceki gece şehre gelen 27 yaşındaki Fildişili yıldız ile görüşmeler yaklaşık 30 günde tamamlandı.İzleme ekibinin bu periyotta Milli Takım maçlarını canlı olarak takip ettiği Kouassi'yi, teknik direktör Abdullah Avcı da beğendi. Avcı, daha önceki transferlerde olduğu gibi ikna sürecinde yine kilit rol oynadı. Oyuncuyla görüntülü olarak yapılan görüşmeye, vatandaşı Gervinho da katılırken, 34 yaşındaki yıldızın referansları süreci hızlandırdı.AVRUPA'DAN İSTEDİLERTransfer öncesinde Kouassi'yle ilgili Gervinho'dan detaylı bilgiler de alınırken, oyuncunun Avrupa'dan başka talipleri olduğu için çabuk davranıldı. Fanatik'in haberine göre Mainz, Sassuolo, Montpellier ve Nantes'ın ilgilendiği Kouassi, Trabzonspor'un kendisine gösterdiği istekli tavrın yanı sıra şampiyonluk ve Devler Ligi hedefi nedeniyle Bordo-Mavililer'i seçti. Yarışmacı bir takıma gitmeyi tercih eden Kouassi, maddi anlamda da zorluk çıkarmadı.3.5 YILLIK SÖZLEŞME6 senedir Çin'de forma giyen ve yıllık olarak yaklaşık 4 milyon Dolar kazanan Kouassi, Trabzonspor'da sezon sonuna kadar 650-700 bin Euro civarı bir ücret alacak. 3.5 yıllık mukavele yapılacak olan Kouassi, sonraki sezonlarda 1.5 milyon euro kazanacak. Wuan FC ile sözleşmesi bittiği için bonservis bedeli ödenmeyecek. Sağlık kontrolünün ardından kulübünden gerekli evrakların gelmesi sonrası, Kouassi resmi imzayı atacak. Ve adaptasyon sürecinin hızlı ilerlemesi adına takımla şimdiden idmanlara çıkacak.3 UÇAK DEĞİŞTİRİP GELDİPazartesi sabahı Çin'den yola çıkan Kouassi, ilk olarak Fransa'ya gitti. Paris'teki eşyalarını topladıktan sonra ertesi gün 16.30 sularında İstanbul'a inen 27 yaşındaki yıldız, gece 00.45 gibi Trabzon'a ayak bastı. 2 gün süren yorucu seyahatin ardından Kouassi'ye Trabzon Havalimanı'nda coşkulu bir karşılama yapıldı. Kendisine gösterilen ilgiden çok memnun kalan Kouassi, 'Gece yarısı olmasına rağmen o kadar taraftarın karşılamaya gelmesi muhteşemdi.' dedi