Fenerbahçe-Frankfurt | CANLI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son maçında Frankfurt ile mücadele edecek.Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt maçı bu akşam saat 20.45'te başlayacak. Sırp hakem Srdjan Jovanovic'in yöneteceği müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.Konferans Ligi'nde kura 13 Aralık'taFenerbahçe, bu akşam Avrupa Ligi'ndeki son maçını oynadıktan sonra yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek. İlk kez bu sezon düzenlenmeye başlayan UEFA'nın yeni turnuvasında muhtemel rakipler, bu akşamki maçların ardından netlik kazanacak. Sarı-Lacivertliler, Konferans Ligi'ndeki grup ikincilerinden biriyle eşleşecek. 3 numaralı turnuvanın Play-Off kuraları 13 Aralık'ta çekilecek ve Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak. Play-Off maçları ise 17 ve 24 Şubat tarihlerinde eleme usulüne göre oynanacak.