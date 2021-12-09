Erman Toroğlu'ndan Sergen Yalçın için olay sözler! 'Şampiyon olmadan önce...

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Geçtiğimiz sezon hem ligde hem de kupada mutlu sona ulaşarak adını tarihe yazdıran Yalçın, istifasını yönetime sundu. Siyah-beyazlı yönetim de Yalçın'ın istifasını kabul etti. Geçen sezonun devre arasında başlayan, sezon sonunda devam eden Yalçın-Çebi krizi, hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde yaşanan başarısızlığın ardından ayrılıkla sonuçlandı.Süper Lig'in geride kalan 15 haftalık diliminde lider Trabzonspor'dan 18 puan fark yiyen Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçı da kaybetti.Devler Ligi'nde sıfır çeken Kartal'da Yalçın dönemi bitti. Bugün Ahmet Nur Çebi'ye istifasını sunan deneyimli hocayla ayrılık yaşandı.Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Sergen Yalçın arasında sezon başında bir kriz yaşanmıştı. Takıma çifte kupa kazandıran Yalçın ile yönetim yeni sözleşme konusunda uzun süre anlaşamamıştı.Sezonun başlamasında kısa bir süre kala imzalar atılırken, krizin çözüldüğü ifade edilmişti. Ancak başarısız geçen süreçle birlikte kriz yeniden gündeme geldi ve ayrılık kaçınılmaz oldu.Erman Toroğlu, çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar...Sergen Yalçın olayında sıkıntı kısa değil uzun vadede oldu. Geçen sene şampiyon olunmadan önce, devre arasında Sergen'le sözleşme uzatmak istemediler.Şampiyonluk geldikten sonra da Sergen kozu eline aldı ve yöneticilerle görüşmedi. Yönetimi köşeye sıkıştırdı.İki yönetici Sergen Yalçın'ın ayağına, Çeşme'ye gittiler. Başkan bu duruma çok sinirlendi.Sergen Yalçın geç de olsa gitti, bence daha erken gitmeliydi. Karar aldığında yapan biriydi ama o kararı alamadı ve golü yedi.Şimdi sıra Başkan ve ekibinde. Eğer başarısızlık devam ederse Ahmet Nur Çebi ve yönetim de gider.Şenol Güneş gelir mi gelmez mi bilemem ama Güneş'in çalıştırdığı ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olduğu kadroyla bu kadro çok farklı.Bu kadronun bir kısmı ocak ayında bir kısmı da sezon sonunda takımdan ayrılacak.Türkiye'de Türk antrenörler bir şeyler başarmalı artık.