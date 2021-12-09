  • USD: 13,62 - 13,65
  • EURO: 15,38 - 15,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Erman Toroğlu'ndan Sergen Yalçın için olay sözler! 'Şampiyon olmadan önce...

Geçen sezonu çifte kupayla tamamlayan ve tarihi bir başarıya imza atan Sergen Yalçın, bu yıl yaşanan başarısızlığın ardından görevinden istifa etti. Beşiktaş'ta hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde yaşanan başarısızlık ayrılık getirdi. Deneyimli hocanın ayrılığını A Spor ekranlarından değerlendiren usta yorumcu Erman Toroğlu, çarpıcı bir iddiada bulundu. İşte Toroğlu'nun değerlendirmeleri...

Erman Toroğlu'ndan Sergen Yalçın için olay sözler! 'Şampiyon olmadan önce...
Ekleme: 9.12.2021 - 13:03 Güncelleme: 9.12.2021 - 13:12 / Editör: Ozge Selin
Erman Toroğlu'ndan Sergen Yalçın için olay sözler! 'Şampiyon olmadan önce...
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Geçtiğimiz sezon hem ligde hem de kupada mutlu sona ulaşarak adını tarihe yazdıran Yalçın, istifasını yönetime sundu. Siyah-beyazlı yönetim de Yalçın'ın istifasını kabul etti. Geçen sezonun devre arasında başlayan, sezon sonunda devam eden Yalçın-Çebi krizi, hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde yaşanan başarısızlığın ardından ayrılıkla sonuçlandı.

Süper Lig'in geride kalan 15 haftalık diliminde lider Trabzonspor'dan 18 puan fark yiyen Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçı da kaybetti.

Devler Ligi'nde sıfır çeken Kartal'da Yalçın dönemi bitti. Bugün Ahmet Nur Çebi'ye istifasını sunan deneyimli hocayla ayrılık yaşandı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Sergen Yalçın arasında sezon başında bir kriz yaşanmıştı. Takıma çifte kupa kazandıran Yalçın ile yönetim yeni sözleşme konusunda uzun süre anlaşamamıştı.

Sezonun başlamasında kısa bir süre kala imzalar atılırken, krizin çözüldüğü ifade edilmişti. Ancak başarısız geçen süreçle birlikte kriz yeniden gündeme geldi ve ayrılık kaçınılmaz oldu.

Erman Toroğlu, çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Sergen Yalçın olayında sıkıntı kısa değil uzun vadede oldu. Geçen sene şampiyon olunmadan önce, devre arasında Sergen'le sözleşme uzatmak istemediler.

Şampiyonluk geldikten sonra da Sergen kozu eline aldı ve yöneticilerle görüşmedi. Yönetimi köşeye sıkıştırdı.

İki yönetici Sergen Yalçın'ın ayağına, Çeşme'ye gittiler. Başkan bu duruma çok sinirlendi.

Sergen Yalçın geç de olsa gitti, bence daha erken gitmeliydi. Karar aldığında yapan biriydi ama o kararı alamadı ve golü yedi.

Şimdi sıra Başkan ve ekibinde. Eğer başarısızlık devam ederse Ahmet Nur Çebi ve yönetim de gider.



Şenol Güneş gelir mi gelmez mi bilemem ama Güneş'in çalıştırdığı ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olduğu kadroyla bu kadro çok farklı.

Bu kadronun bir kısmı ocak ayında bir kısmı da sezon sonunda takımdan ayrılacak.

Türkiye'de Türk antrenörler bir şeyler başarmalı artık.
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Şanlıurfalı çiftçilere bedava elektrik sözü
Bakan Koca imzaladı! Sağlık Bakanlığından 81 ile genelge
Hayata Dönüş Operasyonu'nda son dakika: Eski bakan tanık olarak dinlenecek
Anayasa Mahkemesi'nden emsal karar! Maaşı kesilen memurlar dikkat!
Asgari Ücret zammı için kritik toplantı sona erdi! 2022 yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak?
ABD ve İsrail harekete geçti! İran'a yönelik müdahale hazırlığı...
Üzerine sürülen minibüsün altında ezilmekten son anda kurtulan köpeğe duba fırlattı
ASELSAN'dan yeni adım: Türkiye'nin savunma sanayisini hedef alanlara en güzel cevap!
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetiminin ulaşım faciasına yandaş Can Ataklı bile dayanamadı: İllallah dedirtiyor!
CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu Meclis'teki ahlaksız el harekete ile ilgili konuştu: Ellerime değil sözlerime baksınlar
Bakanlık harekete geçti! İETT'deki vurguna ilişkin soruşturma açıldı
İSPARK'a 41 milyon zararda flaş detaylar!
Sincar’da PKK’ya SİHA darbesi! Sözde Sincar sorumlusu ‘Dijwar’ etkisiz hale getirildi
İBB’nin başı çektiği CHP’li belediyeler borç batağında!
Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Tahir Güven'i öldüren teröristi HDP'li vekil saklamış
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi
DSÖ'den kritik Omicron varyantı açıklaması!
Kılıçdaroğlu partisinin siyaset anlayışını özetledi: CHP bugüne kadar Şanlıurfalıları görmezden geldi
HDP'li vekile skandal sözleri tartışılmıştı! Ceza verildi...
CHP'li Cihangir İslam, HDP'li Baluken'i cezaevinde ziyaret etti
Araba almak isteyenler dikkat! MTV'de yeni oranlar belirlendi!

Araba almak isteyenler dikkat! MTV'de yeni oranlar belirlendi!

Üsküdar'da görülmemiş olay! Takla atan lüks araçtan çıktı, canlı yayın yaptı

Üsküdar'da görülmemiş olay! Takla atan lüks araçtan çıktı, canlı yayın yaptı

Kar yağışı kapımızda! Meteoroloji uyardı: Pus ve sise dikkat!

Kar yağışı kapımızda! Meteoroloji uyardı: Pus ve sise dikkat!

American Staffordsihre Terrier ve American Bully ırkı köpekler de 'tehlike arz eden hayvan' olarak belirendi

American Staffordsihre Terrier ve American Bully ırkı köpekler de 'tehlike arz eden hayvan' olarak belirendi

Instagram'dan gençlere ve çocuklara yönelik 'ara ver' uygulaması

Instagram'dan gençlere ve çocuklara yönelik 'ara ver' uygulaması

Apple ile Çin arasında 275 milyar dolarlık gizli anlaşma iddiası

Apple ile Çin arasında 275 milyar dolarlık gizli anlaşma iddiası