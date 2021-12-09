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Burak Yılmaz attığı golle tarihe geçti

Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Burak Yılmaz, Şampiyonlar Ligi'nde adından söz ettirmeye devam ediyor. Şampiyonlar Ligi gruplarının son haftasında Wolfsburg'a konuk olan Lille, karşılaşmayı kazanması halinde grubu lider tamamlayacak. Burak Yılmaz, Wolfsburg maçında takımını öne geçiren golü attı ve o istatistikle tarihe geçti.

Ekleme: 9.12.2021 - 00:54 Güncelleme: 9.12.2021 - 00:56 / Editör: Ozge Selin
Burak Yılmaz attığı golle tarihe geçti
Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden heyecanlı zorlu maçlar devam ediyor. Grup aşamasında son maç haftası, nefes kesen karşılaşmalara sahne oldu.

Devler Ligi'nin G Grubu'nda Wolfsburg, Salzburg ve Sevilla ile mücadele eden Fransız ekibi Lille, gruptan lider çıkmak için diğer maçların sonucuna bakmaksızın Wolfsburg'u mağlup etmek istiyor.

Fransa'da son şampiyon Lille'de forma giyen milli oyuncumuz Burak Yılmaz, Wolfsburg karşısında 11. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Bu golle liderliğe ulaşan Lille, maçı kazanması halinde grubu lider tamamlayacak ve bir üst turda seribaşı olmayı garantileyecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNE GEÇTİ

Bu sezon Lille'de performansıyla eleştirilerin sahibi olan Burak Yılmaz, son haftalarda attığı gollerle yeniden çıkışa geçti ve taraftarına kendisini affettirdi.

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 2. golünü atan Burak, Wolfsburg'a attığı golle, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir Fransız kulübünde gol atan en yaşlı oyuncu oldu.

Öte yandan Burak, Lille formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde çektiği son üç isabetli şutun ikisini gol yaptı.

Opta'nın paylaştığı bilgiye göre, Burak Yılmaz, Şampiyonlar Ligi tarihinde 36 yaşından sonra bir sezonda 2+ gol atan altıncı oyuncu oldu.

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Burak Yılmaz

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