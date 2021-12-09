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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Başkan Ahmet Nur Çebi ile Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelen Sergen Yalçın istifasını verdi. Tecrübeli teknik adam takıma ve kulüp personeline veda etmek için son kez antrenmana çıkıyor.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi
Ekleme: 9.12.2021 - 12:16 Güncelleme: 9.12.2021 - 12:27 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi
Futbolculuk döneminde efsanesi olduğu Beşiktaş'ta hoca olarak görev aldığı ikinci sezonunda şampiyonluğa ulaşan teknik direktör Sergen Yalçın, görevinden istifa etti.

SERGEN YALÇIN SON KEZ ANTRENMANA ÇIKACAK

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın görevinden istifa etti. Tecrübeli teknik adam takıma ve kulüp personeline veda etmek için son kez antrenmana çıkacak.

İLK SEZONUNDA 7. SIRADA ALDI, İLK 3'E SOKTU

Daha önce Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın 2019-2020 sezonunda Abdullah Avcı'yı gönderen Beşiktaş'ın başına geçmişti.

29 Ocak 2020'de takıma imzayı atan deneyimli teknik adam, 2019-2020 sezonunda 7. sıradayken devraldığı Beşiktaş'ın sezonu 3. bitirmesini sağlamış ve Şampiyonlar Ligi elemelerine taşımıştı.

YILDIZ TRANSFERLER FAYDA GETİRMEDİ

Yeni sezona yeni transferlerle başlayan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi elemelerinde elendikten sonra tamamen lige konsantre olmuş ve 2020-2021 sezonunu çifte kupayla tamamlamıştı.

Efsanesi olduğu kulüpte teknik direktör olarak şampiyon olan Sergen Yalçınlı Beşiktaş, bu sezona ise Pjanic, Batshuayi, Alex Teixeira gibi yıldız transferlerle başladı.

GİRESUN MAÇI SONRASI 'YOLA DEVAM' DENDİ AMA ÇARE OLMADI

Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde oldukça kötü sonuçlar alan Siyah-Beyazlılar, ligde lider Trabzonspor'dan 18 puan fark yerken, Devler Ligi'nde ise 0 çekti.

Süper Lig'de 10. haftadaki Galatasaray derbisinin ardından galibiyet yüzü göremeyen Beşiktaş'ta özellikle 4-0 kaybedilen Giresunspor maçı sonrası Sergen Yalçın ile yollar ayrılma noktasına geldi.

Başkan Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın görüşmesinden 'devam' kararı çıksa da Kara Kartal'da kötü gidiş sürdü ve Kasımpaşa beraberliği ile 5-0'lık Borussia Dortmund yenilgi sonrası yollar ayrıldı.

SERGEN YALÇIN'IN YERİNE 4 ADAY VAR

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yolların ayrılması sonrası takımın başına gelmesi muhtemel isimler de ortaya çıktı. İşte o adaylar...

ŞENOL GÜNEŞ - Beşiktaş'la daha önce 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Son olarak A Milli Takım'ı çalıştıran Güneş, alınan kötü sonuçların ardından gönderilmişti.

RIZA ÇALIMBAY - Bir başka Beşiktaş efsanesi olan Rıza Çalımbay da Sergen Yalçın sonrası aday listesinde. Tecrübeli hoca Süper Lig ekibi Sivasspor'u çalıştırıyor.

ANDREA PIRLO - Son olarak Serie A temsilcisi Juventus'u çalıştıran Pirlo, Beşiktaş'ın teknik direktör adayları listesinde yer alıyor. Pirlo, Juventus'ta kötü günler geçirse de teknik direktör arayışı içerisinde olan birçok takımın listesinde adı geçen isimler arasında...

SLAVEN BILIC - 2013 ve 2015 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştıran Slaven Bilic, yeniden Beşiktaş'ın başına geçebilir. Hırvat teknik adam yaz aylarında Fenerbahçe'nin de gündemine gelmiş ancak Beijing Guoan'ın ayrılmasına izin vermediği için sarı-lacivertli takımın başına geçememişti.


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