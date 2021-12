Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Dortmund dönüşü flaş hamle! Futbolcularla arasında neler yaşandı?

Şampiyonlar Ligi'nde 0 çeken ve ligde liderden 18 puan farkla geride olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın istifa edip etmeyeceğini bugün açıklayacak. Saat 12.00'ye kadar Siyah-Beyazlı yönetime son kararını bildirecek olan Sergen Yalçın'dan Dortmund dönüşü sonrası flaş bir hamle geldi.Borussia Dortmund maçında yaşanan 5-0'lık hezimetle kazanamama serisi 8 maça çıkan ve tarihi hüsran yaşayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın da yeniden istifa kararını düşünmeye başladı.Yalçın, iki hafta önce 4-0 kaybedilen Giresun maçı sonrası Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ ile görüşme yaparak ilk kez görevi bırakma ile karşı karşıya gelmişti.Dün Almanya'dan İstanbul'a dönüşte yönetimle hiç konuşmayan 49 yaşındaki çalıştırıcı, ekibiyle birlikte uçakta durum değerlendirmesi yaptı. Teknik heyette ağır basan fikir ise bırakmak üzerine oldu.12.00'DEN ÖNCE BİLDİRECEKSergen Yalçın da ekibine gün içerisinde durumu değerlendireceğini belirtti, İstanbul'a indikten sonra doğrudan evine gitti.Gün boyu yaşanan süreci ve içinde bulundukları durumu değerlendiren Yalçın, yakın çevresinin dahi telefonlarına çıkmazken, kararıyla ilgili kimseye bilgi vermedi.Son dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın istifa edecek mi? Dortmund dönüşü flaş hamle!Yönetim de Yalçın'dan gelecek habere odaklandı. Tecrübeli teknik adam bugün saat 12.00'de yapılacak antrenman öncesi kararını bildirecek.Ya antrenmana çıkmadan Beşiktaş'a veda edecek ya da Kayserispor maçında son kez şansını deneyecek. Ancak Kayseri karşılaşmasına çıksa dahi puan kaybında kesin olarak istifa edecek.İLETİŞİM KOPTUBeşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, kötü gidişin sorumluluğunu üstlendiğini dile getirse de zaman zaman topu oyuncularına atmasının, takımda huzursuzluğa neden olduğu ileri sürüldü.Sonuç itibarıyla geçen sezon çifte kupayı getiren aile havası bozulurken, teknik heyet ile futbolcular arasında iletişim sorununun had safhaya ulaştığı belirtildi.Oyuncuların, yaşadıkları rahatsızlıkları açık bir şekilde dile getiremedikleri ancak kendi aralarında sık sık içinde bulundukları durumu konuştukları ifade edildi.YÖNETİM B PLANINA BAŞLADIBeşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın görevi bırakma ihtimalinin artmasıyla B Planı hazırlıkları başladı. Yönetimde iki farklı fikir oluşmuş durumda. Önemli bir bölüm ve kulüp profesyonelleri genç ve başarıya aç bir yabancı teknik adam arzusunda...Son olarak Juventus'u çalıştıran ve şu an boşta olan Andrea Pirlo'nun listede yer aldığı bildirildi. Ayrıca Slaven Bilic'in de gündeme geldiği öğrenildi.Başkan Ahmet Nur Çebi ile bazı yöneticilerin ise yerli ve Beşiktaş'ı yakından tanıyan isimler üzerine odaklandığı ifade edildi.Siyah-Beyazlılar'a iki kez şampiyonluk yaşatan Şenol Güneş ile birlikte Sivasspor'u çalıştıran Rıza Çalımbay'ın ismi dillendirilmeye başlandı.AVRUPA'DA TARİHİ TERSTEN YAZDIBeşiktaş, henüz 4 sezon önce Türk futbolunun Şampiyonlar Ligi'ndeki en başarılı grup performansına imza atarak 14 puan toplamış ve adını namağlup ikinci tura yazdırmıştı. Ancak bu sezon yaşanan hezimet, muhteşem tabloyu felakete çevirdi.6 maçını da kaybeden Beşiktaş, Devler Ligi'nin 29 yıllık serüveninde grup aşamasının en başarısız 5 takımından biri oldu. Aynı zamanda kalesinde gördüğü 19 topla gruplarda en fazla gol yiyen 8. takım unvanını aldı.Kartal, bu sezon çıktığı 17 maçta kalesini rakiplere kapatamadı. Öte yandan F.Bahçe'den sonra Şampiyonlar Ligi gruplarında sıfır puanda kalan ikinci Türk takımı oldu.260 MİLYON TL GELİRDEN OLDULARBeşıktaş, Şampiyonlar Ligi'ne ayakbastı parası olarak 15 milyon 640 Euro aldı. Ayrıca 10 milyon 233 bin Euro da katsayı bonusu elde etti. Toplamda 25 milyon 873 bin Euro'yu kasasına koydu. Ancak 6 maçtan da yenilgi ile ayrılarak 16.8 milyon Euro daha (260 milyon TL) kazanma fırsatını tepti.UEFA, sezon başında ödül yönetmeliğini açıklarken gruplarda elde edilecek her galibiyet için kulüplere 2.8 milyon Euro, beraberlik için de 930 bin Euro prim verileceğini duyurmuştu.