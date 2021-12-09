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Ahmet Nur Çebi'nin cezasını onadı!

Tahkim Kurulu, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye verilen 21 gün hak mahrumiyeti cezasını onadı.

Ekleme: 9.12.2021 - 21:07 Güncelleme: 9.12.2021 - 21:09 / Editör: Ozge Selin
Ahmet Nur Çebi'nin cezasını onadı!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye verilen 21 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin lira para cezasını onadı.

TFF'den yapılan açıklamada, cezaya yapılan itirazı görüşen kurulun, müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Çebi'ye verilen 21 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin lira para cezasını oy birliğiyle onadığı aktarıldı.​​​​​​​

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