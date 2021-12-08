Türk futbolunun acı kaybı!

Bir süredir tedavi gören Ankaragücü eski Başkanı Cemal Aydın'ın 73 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. 1996-2008 yılları arasında Ankaragücü başkanlığını yapan Cemal Aydın, geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirmiş ve yoğun bakıma alınmıştı.Geçen hafta kalp krizi geçiren ve Şehir Hastanesi'nde uyutulan Cemal Aydın'ın bu sabah yeni bir kalp krizi sonrası kalbi durdu. Aydın, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.1996-2008 yılları arasında Ankaragücü başkanlığı yapan Cemal Aydın aynı zamanda 2002-2004 yıllarında Kulüpler Birliği Başkanı olarak da görev aldı.Cemal Aydın aynı zamanda 2002-2004 yıllarında Kulüpler Birliği Başkanı olarak da görev aldı.Cemal Aydın'ın cenazesi ile ilgili detaylı bilgi ailesi tarafından duyurulacak.Cemal Aydın, 9 Aralık 2008 tarihinde Ankaragücü başkanlığından istifa etmişti. Ankaragücü'nün 13 Ocak 2013 tarihinde yaptığı kongrenin ardından 'Ankaragücü Kulübünde 10 yılı aşkın süreyle başkanlık yapanlara Onursal Başkanlık sıfatı verilir' maddesi tüzükten kaldırılmış ve böylece Cemal Aydın'ın Onursal Başkanlığı da düşürülmüştü.