  • USD: 13,67 - 13,69
  • EURO: 15,41 - 15,44
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sergen Yalçın'ın istifa sorusuna cevabı

Dortmund'a 5-0 mağlup olan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, istifa sorusuna "Üzgünüz, böyle olmasını istemezdik. İyi yerlerde olmak ve kupalar kazanmak isterdik" dedi.

Sergen Yalçın'ın istifa sorusuna cevabı
Ekleme: 8.12.2021 - 11:30 Güncelleme: 8.12.2021 - 11:34 / Editör: Ozge Selin
Sergen Yalçın'ın istifa sorusuna cevabı
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a 5-0 yenildiği maçın ardından teknik direktör Sergen Yalçın'dan açıklama geldi.

Sergen Yalçın, 'Kötü bir Şampiyonlar Ligi geçirdik, üzgünüz. 11'e 10 kaldıktan sonra çok daha zor oldu. Hafta sonunu düşünerek bazı oyuncuları dinlendirdik. Kendi açımızdan çok ders alacağımız, şapkamızı önümüze alıp düşüneceğimiz bir tablo oldu. İnşallah sonrası daha iyi olur.' sözlerine yer verdi.

Yalçın basın toplantısında, “Çok iyi takımlarla oynadık, 10 kişi kaldıktan sonra işler daha da zorlaştı. Basit hatalar yaptık ve basit goller yedik. İlk yarıda kolay mağlup olacağımız bir oyun yoktu. Ancak basit hatalar bu tip turnuvalarda cezalandırılır. İstemediğimiz şekilde bitirdik. Futbolda her şey insanın başına gelebiliyor. Bazen işler zorlaşıyor. Camia olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Şampiyonlar Ligi bizi psikolojik olarak etkiledi. İnşallah toparlanırız diye düşünüyorum.' dedi.

İSTİFA SORULDU
“İstifayı düşünüyor musunuz?” sorusuna Yalçın, “Sezon başında bunların olacağını söyleseler, inanmazdık. Geçen sene çok zordu ama oyuncular harika işler yaptı. Kadromuzu güçlendirdik ama kağıt üstündeki şeyler, sahaya bazen yansımıyor. Sonuçlar, vücut dili ve motivasyon olarak sıkıntılar yaşıyoruz. Sorumlusu benim. Bu süreç camiaya zarar vermemeli. Burasının sağlıklı kalması gerekiyor, iyi gitmesi gerekiyor. Şu ana kadar sağlıklı kalmadı. Bizim açımızdan da iyi gitmiyor. Üzgünüz, böyle olmasını istemezdik. İyi yerlerde olmak ve kupalar kazanmak isterdik. Şu ana kadar bunu beceremedik. İnşallah toparlarız.” cevabını verdi.

“ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇOK ZOR”
Yalçın açıklamasına, “Sanırım birkaç sene Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılamayacağız. Çok zor bir organizasyon, kura çekildiğinde de bunu söyledim. Konuşulacak çok şey var. Ancak şu an bunları konuşmak doğru olmaz. İşler kötü giderken bahane üretmek benim tarzım değil. Sorumluluk bana ait. İnşallah en kısa sürede toparlanır.” şeklinde devam etti.


Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun seviyesiz el hareketine tepki: Bu tam bir ibret vesikası!
Başkan Erdoğan'dan faiz ve enflasyon mesajı! Stokçuluğa karşı yasal düzenleme geliyor
AK Partili ve CHP'li vekiller arasında kavga çıktı! TBMM'de yumruklu kavga
Almanya'da Olaf Scholz ilk turda başbakan seçildi! Koltuğu Merkel'den devralacak
Yunus Göç hakkında flaş gelişme! Cihan bebek feci şekilde dövülmüştü!
CHP'li İBB'de İSPARK 2020'de 41 milyon TL zarar etti! Aile üyelerine özel sağlık sigortası
‘Bir yüzük bir küpe için eşimin boğazını kesenler tahliye oldu’ diyen adam: Böyle bir şey yaşanmadı özür dilerim
ABD askerleri ve PKK'nın ortak tatbikatı!
BES'te emeklilik sandığı düzenlemesi! Resmi Gazete'de yayımlandı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki skandal hareketine Hulki Cevizoğlu'ndan iğneli yanıt: TÜİK kapısına dayanmış bu el hareketi ne ki
Mardin Valiliğinden 'Kürtçe tiyatro oyunun engellendiği' iddialarına ilişkin açıklama
İBB'den İstanbul manzaraları! Vatandaş isyan etti
Ticari krediler 112 milyar TL arttı! Faizde düşüş reel sektörü harekete geçirdi
Borsa İstanbul'da tarihi rekor!
Katar ve Türkiye merkez bankaları swap anlaşmasının süresini uzattı
Azerbaycan, Hürkuş ve Hürjet'le yakından ilgileniyor
Karadeniz gazından müjdeli haber: İlki 2022 yılında yapılacak
Aydın'da polisin şiddet görüntülerine soruşturma başladı
Fırsatçıların zam oyunu ortaya çıktı! Yüzde 100'e yakın artış yaptılar
Fırsatçıların zam oyunu ortaya çıktı! Yüzde 100'e yakın artış yaptılar
Avukat çifti birbirine düşüren banka hatası! Gerçeği mahkemede öğrendi

Avukat çifti birbirine düşüren banka hatası! Gerçeği mahkemede öğrendi

Sigaraya zam geldi!

Sigaraya zam geldi!

Kripto parada kritik gün! ABD Kongresi'nde kaderi belirlenecek

Kripto parada kritik gün! ABD Kongresi'nde kaderi belirlenecek

Omicron varyantı ile ilgili ilk laboratuvar sonuçları geldi! DSÖ'den flaş açıklama

Omicron varyantı ile ilgili ilk laboratuvar sonuçları geldi! DSÖ'den flaş açıklama

Instagram'dan gençlere ve çocuklara yönelik 'ara ver' uygulaması

Instagram'dan gençlere ve çocuklara yönelik 'ara ver' uygulaması

Apple ile Çin arasında 275 milyar dolarlık gizli anlaşma iddiası

Apple ile Çin arasında 275 milyar dolarlık gizli anlaşma iddiası