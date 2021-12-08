Sergen Yalçın'dan maç sonrası açıklama

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Borussia Dortmund'a 5-0 yenildikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.Yalçın'ın açıklamaları şöyle:"Üzgünüz. Kötü bir Şampiyonlar Ligi periyodu oldu. Bugün için çok söylenecek bir şey yok. 11’e 11 zor, 11’e 10 çok daha zor oldu. Hafta sonu için bazı oyuncuları dinlendirdik, bazı oyuncuları 3 gün arayla oynatmak istemedik."“Kendi şapkamızı önümüze koyup, kendimizi test edeceğimiz bir süreç yaşadık bu periyotta.”