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Maurizio Sarri'den Galatasaray'a övgü!

UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, Lazio, Marsilya ve Lokomotiv'in olduğu grupta 11 puanla lider konumda bulunuyor. Gruptan çıkmayı garantileyen sarı-kırmızılılar, Lazio deplasmanında 1 puan alması halinde grubu lider tamamlayacak ve direkt olarak son 16'ya kalacak. Zorlu Lazio maçı öncesi basın toplantısında konuşan Maurizio Sarri, Galatasaray maçına ilişkin konuştu.

Ekleme: 8.12.2021 - 18:14 Güncelleme: 8.12.2021 - 18:15 / Editör: Ozge Selin
Maurizio Sarri'den Galatasaray'a övgü!
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6'ıncı ve son hafta müsabakasında Galatasaray'ı yarın akşam Roma Olimpiyat Stadı'nda ağırlayacak Lazio'da teknik direktör Sarri ve futbolculardan Arnavut Elseid Hysaj, maç öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Sarri, "Doğrudan son 16 turuna gitmek için bizi önemli bir maç bekliyor. Bu maçtan alınacak bir galibiyet, antrenman yapmamız için bize birkaç boş hafta sağlayacak." dedi.

Deneyimli teknik adam, "Yarın en iyi Lazio'yu göstermemiz gerekiyor. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin en zor grubunda lider ve deplasmanda hiç gol yemedi." diye konuştu.

CIRO IMMOBILE'NİN SON DURUMU...

Sarri, golcü oyuncuları Ciro Immobile'nin hafif sakatlığı bulunduğu ve oynayıp oynamayacağının belirsiz olduğunu ifade etti. Maurizio Sarri, Lazio'nun UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıkmasının şans ve birçok farklı etkene bağlı olduğunu kaydetti.


Laziolu oyuncu Hysaj da zaman zaman iyi oynadıklarını bazen de iyi oynamadıklarını dile getirirken, "Sarri'nin futbolunu öğrenmek için zaman gerekiyor. Onun oyun yönteminde her şeyin mükemmel olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Hysaj, savunmada daha sağlam durmaları gerektiğini dile getirdi. Mavi-beyazlı İtalyan temsilcisi, Galatasaray maçının hazırlıklarını bu akşam üstü tesislerinde yapacağı idmanla tamamlayacak.

Lazio ile Galatasaray arasında Roma Olimpiyat Stadı'nda yarın akşam 21.00'de (TSİ 23.00) başlayacak mücadelede İspanyol hakem üçlüsü Carlos del Cerro Grande, Juan Carlos Yuste Roberto Alonso Fernandez görev yapacak.
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