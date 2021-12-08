CIES, Avrupa'nın en değerli genç yıldızlarını açıkladı! Listede 1 Türk var...

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), Avrupa'nın 5 büyük liginde oynayan bonservisi en yüksek 23 yaş altı futbolcuları listeledi. Listede bir Türk futbolcu ve Fenerbahçe'nin eski genç yıldızı da yer aldı. İşte 6 mevkideki en değerli isimler...FORVETLER8. Kylian Mbappe | PSG | 80 milyon Euro7. Joao Felix | Atletico Madrid | 100 milyon Euro6. Ferran Torres | Manchester City | 120 milyon Euro5. Jadon Sancho | Manchester United | 130 milyon Euro4. Mason Greenwood | Manchester United | 140 milyon Euro3. Phil Foden | Manchester City |150 milyon Euro2. Vinicius Junior | Real Madrid |150 milyon Euro1. Erling Haaland | Borussia Dortmund | 150 milyon EuroOFANSİF ORTA SAHALAR7. Emile Smith-Rowe | Arsenal | 90 milyon Euro6. Jamal Musiala | Bayern Münih | 90 milyon Euro5. Mason Mount | Chelsea | 90 milyon Euro4. Bukayo Saka | Arsenal | 100 milyon Euro3. Kai Havertz | Chelsea | 100 milyon Euro2. Pedri | Barcelona |140 milyon Euro1. Florian Wirtz | Bayer Leverkusen | 140 milyon EuroDEFANSİF ORTA SAHALAR!5. Declan Rice | West Ham United | 70 milyon Euro4. Eduardo Camavinga | Real Madrid | 60 milyon Euro3. Eljif Elmas | Napoli | 70 milyon Euro2. Curtis Jones | Liverpool | 70 milyon Euro1. Jude Bellingham Borussia | Borussia Dortmund | 120 milyon EuroBEK OYUNCULARI5. Mitchel Bakker | Bayer Leverkusen | 40 milyon Euro4. Nuno Mendes | PSG | 40 milyon Euro3. Reece James | Chelsea | 100 milyon Euro2. Sergino Dest | Barcelona | 100 milyon Euro1. Alphonso Davies | Bayern Münih | 120 milyon EuroSTOPERLER6. Oscar Mingueza | Barcelona | 50 milyon Euro5. Ronald Araujo | Barcelona | 50 milyon Euro4. Alessandro Bastoni | Inter | 60 milyon Euro3. Matthijs de Ligt | Juventus | 70 milyon Euro2. Josko Gvardiol | RB Leipzig | 80 milyon Euro1. Eric Garcia | Barcelona | 80 milyon EuroKALECİLER5. Etienne Green | Saint-Etienne | 15 Milyon Euro4. Luis Maximiano | Granada | 15 Milyon Euro3. Doğan Alemdar | Rennes | 15 Milyon Euro2. Illan Meslier | Leeds United | 40 Milyon Euro1. Gianluigi Donnarumma | PSG | 80 Milyon Euro