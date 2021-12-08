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CIES, Avrupa'nın en değerli genç yıldızlarını açıkladı! Listede 1 Türk var...

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), Avrupa'nın 5 büyük liginde oynayan en değerli 23 yaş altı futbolcuları listeledi. Listede bir de Türk futbolcu yer alırken Fenerbahçe'nin eski genç yıldızı da kendine yer buldu.

CIES, Avrupa'nın en değerli genç yıldızlarını açıkladı! Listede 1 Türk var...
Ekleme: 8.12.2021 - 13:47 Güncelleme: 8.12.2021 - 14:10 / Editör: Ozge Selin
CIES, Avrupa'nın en değerli genç yıldızlarını açıkladı! Listede 1 Türk var...
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), Avrupa'nın 5 büyük liginde oynayan bonservisi en yüksek 23 yaş altı futbolcuları listeledi. Listede bir Türk futbolcu ve Fenerbahçe'nin eski genç yıldızı da yer aldı. İşte 6 mevkideki en değerli isimler...

FORVETLER

8. Kylian Mbappe | PSG | 80 milyon Euro
7. Joao Felix | Atletico Madrid | 100 milyon Euro
6. Ferran Torres | Manchester City | 120 milyon Euro
5. Jadon Sancho | Manchester United | 130 milyon Euro
4. Mason Greenwood | Manchester United | 140 milyon Euro
3. Phil Foden | Manchester City |150 milyon Euro
2. Vinicius Junior | Real Madrid |150 milyon Euro
1. Erling Haaland | Borussia Dortmund | 150 milyon Euro

OFANSİF ORTA SAHALAR

7. Emile Smith-Rowe | Arsenal | 90 milyon Euro
6. Jamal Musiala | Bayern Münih | 90 milyon Euro
5. Mason Mount | Chelsea | 90 milyon Euro
4. Bukayo Saka | Arsenal | 100 milyon Euro
3. Kai Havertz | Chelsea | 100 milyon Euro
2. Pedri | Barcelona |140 milyon Euro
1. Florian Wirtz | Bayer Leverkusen | 140 milyon Euro

DEFANSİF ORTA SAHALAR!

5. Declan Rice | West Ham United | 70 milyon Euro
4. Eduardo Camavinga | Real Madrid | 60 milyon Euro
3. Eljif Elmas | Napoli | 70 milyon Euro
2. Curtis Jones | Liverpool | 70 milyon Euro
1. Jude Bellingham Borussia | Borussia Dortmund | 120 milyon Euro

BEK OYUNCULARI

5. Mitchel Bakker | Bayer Leverkusen | 40 milyon Euro
4. Nuno Mendes | PSG | 40 milyon Euro
3. Reece James | Chelsea | 100 milyon Euro
2. Sergino Dest | Barcelona | 100 milyon Euro
1. Alphonso Davies | Bayern Münih | 120 milyon Euro

STOPERLER

6. Oscar Mingueza | Barcelona | 50 milyon Euro
5. Ronald Araujo | Barcelona | 50 milyon Euro
4. Alessandro Bastoni | Inter | 60 milyon Euro
3. Matthijs de Ligt | Juventus | 70 milyon Euro
2. Josko Gvardiol | RB Leipzig | 80 milyon Euro
1. Eric Garcia | Barcelona | 80 milyon Euro

KALECİLER

5. Etienne Green | Saint-Etienne | 15 Milyon Euro
4. Luis Maximiano | Granada | 15 Milyon Euro
3. Doğan Alemdar | Rennes | 15 Milyon Euro
2. Illan Meslier | Leeds United | 40 Milyon Euro
1. Gianluigi Donnarumma | PSG | 80 Milyon Euro


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