Borussia Dortmund-Beşiktaş - CANLI SKOR

CANLI SKOR İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...15' Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasının sol çaprazına seken topla Reus buluştu. Reus'un gelişine vole vuruşu farklı şekilde üstten auta gitti.10' Ceza sahasına doğru uzun gönderilen topu ceza sahasının solunda Larin kontrol etmek istedi. Larin, ayağından açılan topu son anda auta çıkmadan önce arka direğe doğru havalandırdı. Dortmund savunması bu topu uzaklaştırdı.8' Bellingham'ın derinlemesine pasıyla hareketlenen Reus, sol çaprazdan ceza sahasına sokulmak isterken Necip'e faul yaptı.1' Maç başladı.UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a konuk oluyor.Signal Iduna Park'taki karşılaşma saat 23.00'te başladı. Müsabakayı Fransız hakem François Letexier yönetiyor. Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ile Mehdi Rahmouni yapıyor.Jeremy Stinat ise dördüncü hakem olarak görev yapıyor. Borussia Dortmund-Beşiktaş maçını Exxen Sport kanalı canlı yayınlıyor.İLK 11'LERBorussia Dortmund: Kobel, Meunier, Hummels, Zagadou, Schulz, Witsel, Dahoud, Bellingham, Wolf, Reus, MalenBeşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Welinton, Montero, Umut Meraş, Mehmet Topal, Josef, Kenan Karaman, Can Bozdoğan, Larin, Batshuayi