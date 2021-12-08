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Beşiktaş'ta sıcak saatler!

Borussia Dortmund'a 5-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi'nde 0 çeken Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'la ilgili olarak sıcak gelişmeler yaşanıyor. Deneyimli teknik adam, ekibiyle birlikte bir değerlendirme toplantısı yapacak. Toplantının ardından ise istifa için karara varacak. İşte detaylar...

Ekleme: 8.12.2021 - 18:32 Güncelleme: 8.12.2021 - 18:34 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş'ta sıcak saatler!
Borussia Dortmund'a 5-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi'nde 0 çeken Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'la ilgili olarak sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...

Beşiktaş sezona geçen yılki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'ın bonservisini alıp, Pjanic ve Batshuayi gibi iki önemli yıldızı da kadrosuna katarak başlamıştı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 0 ÇEKTİ

Lige ilk 5 haftada aldığı 4 galibiyet, 1 beraberlikle çok iyi başlayan Siyah-Beyazlılar, Adana Demirspor maçıyla birlikte düşüşe geçmişti.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde Ajax, Borussia Dortmund ve Sporting Lizbon'la eşleştiği grupta 0 çekerek taraftarına büyük hayal kırıklığı yaşattı.

Kara Kartal ligde ise 10. haftadaki Galatasaray derbisinin ardından ligde galibiyet yüzü görememişti.

Özellikle 4-0 kaybedilen Giresunspor maçı sonrası Sergen Yalçın ile yollar ayrılma noktasına gelmişti.

SERGEN YALÇIN: CAMİAYA ÇOK ZARAR VERMEK İSTEMİYORUM

Sergen Yalçın maç sonrası "Burası bizim camiamız. Camiaya çok zarar vermek istemiyorum. İşler iyi gitmiyor, kazanamıyoruz. Başkanla oturup bir değerlendirme yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak yönetim ile Sergen Yalçın arasında yapılan görüşmede 'Yola devam' kararı alınmıştı.

Beşiktaş'ta ligde alınan Kasımpaşa beraberliği ve Borussia Dortmund karşısında alınan 5-0'lık yenilgi sonrası yeni gelişmeler yaşanıyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın istifasının cebinde olduğu ve Siyah-Beyazlılar'da birkaç saat içerisinde önemli gelişmelerin yaşanabileceği kaydedildi.

Öte yandan A Spor muhabiri Sercan Dikme, Sergen Yalçın'ın Süper Lig'deki Kayserispor maçından önce istifa etmesi beklendiğini aktardı.

Sercan Dikme'nin açıklamaları şöyle:

"Net bir durum yok ancak Kayserispor maçı öncesinde Sergen Yalçın'ın görevi bırakma ihtimali var. Sergen Yalçın istifa etmeyi düşünüyor."

"Henüz istifa etti, maça çıkmayacak veya Kayserispor maçında başka bir teknik direktör olacak gibi cümleler kurmak için erken ancak Sergen Yalçın'ın bu düşüncesi var."

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