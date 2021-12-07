  • USD: 13,67 - 13,69
  • EURO: 15,41 - 15,44
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yeni Yıldız İstanbul'da!

Trabzonspor'un yeni transferi Evrard Kouassi, İstanbul'a geldi. Fildişi Sahilli oyuncu, sözleşme detaylarının görüşülmesinin ardından bu gece Trabzon'a gidecek. İşte ayrıntılar....

Ekleme: 7.12.2021 - 18:32 Güncelleme: 7.12.2021 - 18:33 / Editör: Ozge Selin
Yeni Yıldız İstanbul'da!
Spor Toto Süper Lig'de 39 puanla zirvede yer alan Trabzonspor, 2021-22 sezonunun ilk yarısı bitmeden transfer çalışmalarına başladı. Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan'ın prensipte anlaşmaya varıldığını açıkladığı Jean Evrard Kouassi İstanbul'a geldi.

Süper Lig'in 11'inci haftasındaki Çaykur Rizespor maçında çapraz bağları kopan Gervinho'nun yerine transfer edilecek oyuncunun sözleşme detayları görüşüldükten sonra gece yarısı Trabzon'da olması bekleniyor. Kouassi, sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadroda görmek istediği oyuncunun, antrenman eksiğini kapatmak ve takıma hızlı adapte olabilmek için bordo mavili oyuncularla birlikte idmanlara katılması bekleniyor.

İMZAYI ATIP MİLLİ TAKIMA GİDECEK

Wuhan FC takımında forma giyen ve 31 Aralık'ta sözleşmesi bitecek olan Fildişi Sahilli oyuncu, Çin Süper Ligi'nde çıktığı 13 maçta 1046 dakika forma giydi ve 5 gol kaydetti. 2019-20 ve 2020-21 sezonlarında ise toplam 3 bin 836 dakika forma giyen oyuncunun, 3 sezon toplamında 22 gol ve 8 asisti bulunuyor. Anlaşma sağlanması halinde ligin ikinci yarısında bordo mavili formayı giyecek Koussai, 9 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası'nda Fildişi Sahili Milli Takımı'na katılacak. İlk kez 30 Mart 2021'de milli formayı giyen ve bugüne kadar 6 kez milli maça çıkan oyuncunun 1 golü bulunuyor.

Dünya Sağlık Örgütü için kritik tarih 2022! Delta ve Omicron varyantı hakkında flaş açıklama
Fatih Terim hastaneye yatırıldı!
Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme! Şüpheli Fransa'da yakalandı
HDP'li Ömer Öcalan, federal sisteme geçme önerisi yaptı
İyi Parti'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şok: Aday olma kaybederiz
Antalya'da öğrenci yurdunda vahşet! Başını kesip göğsünün üzerine koydu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da Mehmetçik'e seslendi!
Etkisiz hale getirilen teröristin evinde dikkat çeken görüntü!
MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyindeki hava harekatında 4 PKK'lı etkisiz
DEVA Partisi'nde istifa şoku!
Mansur Yavaş'a hizmet aracı tepkisi! 'Ankara'da muz hayali yerine gerçek hizmet istiyoruz'
Başkan Erdoğan ile Katar Emiri El Sani'den kritik görüşme: Katar ile iş birliğini güçlendirecek 15 anlaşmaya imza atıldı
Asgari ücret zammı için önemli toplantı başladı: 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Çöplükte kız bebek cesedi bulundu! Acı gerçek otopside ortaya çıktı!
Ankara Büyük Şehir Belediyesi şirketlerinden ANFA Ankara Altınpark İşletmeleri Limited Şirketi batıyor
CHP'li Tümdeniz Çelebi yine tehdit etti küfürler savurdu! 'Mafyavari bir başkan yardımcısı kabul edilemez'
Seçim yasası düzenlemesinde çalışmalar tamamlandı
NASA'nın yeni astronot adayları arasında Adanalı bir isim yer alıyor!
Bayraktar TB2'ye sızmaya çalıştılar!
Almanya’da Müslüman kadının vatandaşlık başvurusuna erkek yetkiliyle tokalaşmadığı için ret
Konut alacaklar dikkat! 42 bin TL’ye kadar destek veriliyor

Konut alacaklar dikkat! 42 bin TL’ye kadar destek veriliyor

1-3 yaş dahil otomobil sahiplerine MTV'de indirim hazırlığı!

1-3 yaş dahil otomobil sahiplerine MTV'de indirim hazırlığı!

OGG ABD'de fuarda yer alacak

OGG ABD'de fuarda yer alacak

Kritik deprem uyarısı: Çok sayıda aktif fay var

Kritik deprem uyarısı: Çok sayıda aktif fay var

WhatsApp durumuna hapis talebi!

WhatsApp durumuna hapis talebi!

Kasım ayında yatırımcısına en çok külçe altın kazandırdı

Kasım ayında yatırımcısına en çok külçe altın kazandırdı