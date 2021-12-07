TFF, derbilerin tarihini açıkladı!
Süper Lig'de Fenerbahçe-Beşiktaş ve Galatasaray-Trabzonspor maçlarının tarihleri belli oldu. Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi 19 Aralık Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Galatasaray-Trabzonspor maçı ise 23 Ocak 2022 tarihinde oynanacak. TFF sitesinden yapılan açıklamada 7 haftalık program açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'de 17 - 23. hafta müsabakaları programı açıklandı. 24 Ocak - 1 Şubat 2022 tarihleri arasında FIFA milli maç takvimi nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e ara verilecek.
DERBİ TARİHLERİ BELLİ OLDU
Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi 19 Aralık Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki Galatasaray - Trabzonspor mücadelesi ise 23 Ocak Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.