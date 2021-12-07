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Nihat Özdemir'den Burak Elmas'a cevap! 'İddialarını ispat etmelidir'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın son dönemde yaptığı açıklamalara cevap verdi. "Sayın Elmas iddialarını, dayanakları ile birlikte isim isim kamuoyuna açıklamalıdır" diyen Özdemir, "Türk futbolunun bu tür ivedilikle çözüm bekleyen konuları varken, hiç kimsenin polemik üretme, manipülasyon yapma hakkı yoktur." ifadelerini kullandı.

Nihat Özdemir'den Burak Elmas'a cevap! 'İddialarını ispat etmelidir'
Ekleme: 7.12.2021 - 16:24 Güncelleme: 7.12.2021 - 16:40 / Editör: Ozge Selin
Nihat Özdemir'den Burak Elmas'a cevap! 'İddialarını ispat etmelidir'
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, geçtiğimiz günlerde TFF ve MHK'yı hedef alan açıklamalar yapmıştı. Elmas, soyunma odası koridorlarında ses kaydı yapan gözlemcilerin olduğu, Fatih Terim'e ve Galatasaraylı futbolculara verilen cezalarla diğer takımlara verilen cezalarda çifte standart uygulandığı, TFF'nin içinde Nihat Özdemir'in arkasından başkanlığa hazırlanan isimlerin olduğunu ifade etmişti.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Burak Elmas'ın bu açıklamlarına cevap verirken, iddialarını isim isim açıklaması gerektiğini söyledi.

Nihat Özdemir'in açıklamaları şöyle:

'Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Burak Elmas'ın çeşitli kerelerde, şahsım, Yönetim Kurulu arkadaşlarım ve Federasyonumuzla ilgili bazı haksız söylemlerde bulunması, kabul edilmesi imkânsız olan bu iddiaların kamuoyunda yer alması nedeniyle bir açıklama yapmam zaruri hale gelmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu, 98 yıllık köklü bir tarihe sahip millî bir kurumdur.

TFF Yönetim Kurulu'nun üyeleri; değerli, saygın ve önemli insanlardır.

Federasyonumuz için yapılan gruplaşma, birbirinin altını oyma gibi yakışıksız iddiaları kabul etmemiz mümkün değildir. Ben ve Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarım seçildiğimiz günden itibaren; beraberlik, uyum ve dayanışma içerisinde çalışmaktayız.

Sayın Elmas iddialarını, dayanakları ile birlikte isim isim kamuoyuna açıklamalıdır.

Ayrıca; Federasyonumuz, yoğun bir şekilde Kulüpler Birliği Vakfı ile birlikte Türk Futbol Hakemlik Sistemi, Yayın İhalesi, TBMM nezdinde devam eden Yeni Spor Kulüpleri Yasası, Korsan Yayınların Engellenmesi gibi birçok ortak çalışmayı dayanışma içerisinde yürütmektedir.

Türk futbolunun bu tür ivedilikle çözüm bekleyen konuları varken, hiç kimsenin polemik üretme, manipülasyon yapma hakkı yoktur.

Sayın Başkanlarımızdan, yöneticilerimizden beklentim bu sorumlulukla ve sağduyuyla hareket etmeleridir.

Bu vesileyle; Avrupa kupalarında mücadele edecek bütün takımlarımıza başarılar diler, ülke puanına katkıda bulunmalarını temenni ederim.

Kamuoyuna saygılarımla.'


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