  • USD: 13,67 - 13,69
  • EURO: 15,41 - 15,44
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Galatasaray ve Fenerbahçe kadın futbolunda karşılaşıyor! Tarihi maçta tarihi skor...

Türk futbolunun dev kulüpleri Galatasaray ve Fenerbahçe, kadın futbolunda ilk kez karşı karşıya geliyor. Kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen özel maç Nef Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Fenerbahçe, 6-0'lık üstünlüğü sağladı.

Galatasaray ve Fenerbahçe kadın futbolunda karşılaşıyor! Tarihi maçta tarihi skor...
Ekleme: 7.12.2021 - 20:20 Güncelleme: 7.12.2021 - 20:49 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray ve Fenerbahçe kadın futbolunda karşılaşıyor! Tarihi maçta tarihi skor...
Galatasaray ve Fenerbahçe Kadın Futbol Takımları, tarihte ilk kez karşı karşıya geliyor. Kadın şiddete karşı farkındalık oluşturmak adına düzenlenen maç, Nef Stadyumu'nda oynanıyor.

CANLI | GALATASARAY 0-6 FENERBAHÇE

10' Fatma
15' Berdan
31' Shameeka
34' Shameeka
39' Shameeka
40' Kennya

Galatasaray'da Daniels, 4. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Sude, Yaren, Elanur, Elif, Ijeoma, Arzu, Andiolo, Serpil, Denda, Ortiz, Samia Adam

Fenerbahçe: Ezgi, Demet, Narin, Nina, Cansu, Fatma, Mariana, Yenney, Shameeka, Berdan, Kennya

ki kulübün maç için ortak bir şekilde yayınladığı açıklama şöyle:

Biz Türkiye'nin en büyük spor kulüpleri, milyonlarca taraftarımızla sporun en önemli iki markası olarak;

1909 yılında başlayan ezeli rekabetimizi, şimdi eşsiz bir amaçla taçlandırıyoruz...

Kadınlara uygulanan her tür şiddeti,

Kadınlara ve kız çocuklarına karşı ayrımcılığı,

Cinsiyetçi yaklaşımları ve söylemleri,

Eşitsizliği, Haksızlığı ve Adaletsizliği REDDEDİYORUZ!

Bu konuda toplumsal farkındalık yaratmak için; yıllardır kadınların toplumsal ve ekonomik hayatta katılımına projeleri ile öncülük eden The Coca-Cola Company'nin desteğiyle Galatasaray ve Fenerbahçe Kadın Futbol Takımlarımızı ilk kez bir araya getiriyoruz.

Bu maçın tek galibinin 'Kadınlar ve Türk Sporu' olacağını biliyoruz!
CHP'li İBB'de kadrolaşma tam gaz! BELTUR'a İYİ Partili Genel Müdür Yardımcısı
TRT ve Enerji Fonunu kaldırarak vatandaşlarımıza yıllık yaklaşık 3 milyarlık destek vermiş olacağız
Galatasaray ve Fenerbahçe kadın futbolunda karşılaşıyor! Tarihi maçta tarihi skor...
TBMM'de 'HDP kapatılsın' kavgası: MHP'li Akçay 'Siz PKK'nın bizatihi kendisisiniz' diyerek tepki gösterdi
7 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Askerlik borçlanmasında 7.459 TL, doğum borçlanmasında 9.946 TL daha az ödeyin! Yeni yılda tutarlar artacak! Son 1 ay kaldı… .
Dünya Sağlık Örgütü için kritik tarih 2022! Delta ve Omicron varyantı hakkında flaş açıklama
Fatih Terim hastaneye yatırıldı!
Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme! Şüpheli Fransa'da yakalandı
HDP'li Ömer Öcalan, federal sisteme geçme önerisi yaptı
İyi Parti'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şok: Aday olma kaybederiz
Antalya'da öğrenci yurdunda vahşet! Başını kesip göğsünün üzerine koydu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da Mehmetçik'e seslendi!
Etkisiz hale getirilen teröristin evinde dikkat çeken görüntü!
MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyindeki hava harekatında 4 PKK'lı etkisiz
DEVA Partisi'nde istifa şoku!
Mansur Yavaş'a hizmet aracı tepkisi! 'Ankara'da muz hayali yerine gerçek hizmet istiyoruz'
Başkan Erdoğan ile Katar Emiri El Sani'den kritik görüşme: Katar ile iş birliğini güçlendirecek 15 anlaşmaya imza atıldı
Asgari ücret zammı için önemli toplantı başladı: 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Çöplükte kız bebek cesedi bulundu! Acı gerçek otopside ortaya çıktı!
Konut alacaklar dikkat! 42 bin TL’ye kadar destek veriliyor

Konut alacaklar dikkat! 42 bin TL’ye kadar destek veriliyor

1-3 yaş dahil otomobil sahiplerine MTV'de indirim hazırlığı!

1-3 yaş dahil otomobil sahiplerine MTV'de indirim hazırlığı!

OGG ABD'de fuarda yer alacak

OGG ABD'de fuarda yer alacak

Kritik deprem uyarısı: Çok sayıda aktif fay var

Kritik deprem uyarısı: Çok sayıda aktif fay var

WhatsApp durumuna hapis talebi!

WhatsApp durumuna hapis talebi!

Kasım ayında yatırımcısına en çok külçe altın kazandırdı

Kasım ayında yatırımcısına en çok külçe altın kazandırdı