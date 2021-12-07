Galatasaray ve Fenerbahçe kadın futbolunda karşılaşıyor! Tarihi maçta tarihi skor...

Galatasaray ve Fenerbahçe Kadın Futbol Takımları, tarihte ilk kez karşı karşıya geliyor. Kadın şiddete karşı farkındalık oluşturmak adına düzenlenen maç, Nef Stadyumu'nda oynanıyor.CANLI | GALATASARAY 0-6 FENERBAHÇE10' Fatma15' Berdan31' Shameeka34' Shameeka39' Shameeka40' KennyaGalatasaray'da Daniels, 4. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.İLK 11'LERGalatasaray: Sude, Yaren, Elanur, Elif, Ijeoma, Arzu, Andiolo, Serpil, Denda, Ortiz, Samia AdamFenerbahçe: Ezgi, Demet, Narin, Nina, Cansu, Fatma, Mariana, Yenney, Shameeka, Berdan, Kennyaki kulübün maç için ortak bir şekilde yayınladığı açıklama şöyle:Biz Türkiye'nin en büyük spor kulüpleri, milyonlarca taraftarımızla sporun en önemli iki markası olarak;1909 yılında başlayan ezeli rekabetimizi, şimdi eşsiz bir amaçla taçlandırıyoruz...Kadınlara uygulanan her tür şiddeti,Kadınlara ve kız çocuklarına karşı ayrımcılığı,Cinsiyetçi yaklaşımları ve söylemleri,Eşitsizliği, Haksızlığı ve Adaletsizliği REDDEDİYORUZ!Bu konuda toplumsal farkındalık yaratmak için; yıllardır kadınların toplumsal ve ekonomik hayatta katılımına projeleri ile öncülük eden The Coca-Cola Company'nin desteğiyle Galatasaray ve Fenerbahçe Kadın Futbol Takımlarımızı ilk kez bir araya getiriyoruz.Bu maçın tek galibinin 'Kadınlar ve Türk Sporu' olacağını biliyoruz!