Galatasaray - Fenerbahçe kadın futbol takımları karşı karşıya geliyor! Tarihte bir ilk...

Galatasaray ve Fenerbahçe Kadın Futbol Takımları, tek galibinin 'Kadınlar ve Türk Sporu' olacağı özel bir maç yapacak. Nef Stadyumu'nda oynanacak tarihi maçın biletleri 5 TL ve 10 TL'lik fiyatlarla satışa çıktı.Kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla oynanacak ikinci maç ise 2022 yılında belirlenecek bir tarihte Ülker Stadyumu'nda yapılacak.Kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçı, bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Tarihi karşılaşma Nef Stadyumu'nda oynanacak ve TRT Spor'dan şifresiz olarak ekranlara gelecek.Galatasaray - Fenerbahçe maçı biletleri 5 TL ve 10 TL'lik fiyatlarla satışa çıktı.İki kulübün ortak bir şekilde yayınladığı açıklama şöyle;Biz Türkiye'nin en büyük spor kulüpleri, milyonlarca taraftarımızla sporun en önemli iki markası olarak; 1909 yılında başlayan ezeli rekabetimizi, şimdi eşsiz bir amaçla taçlandırıyoruz...Kadınlara uygulanan her tür şiddeti, Kadınlara ve kız çocuklarına karşı ayrımcılığı, Cinsiyetçi yaklaşımları ve söylemleri, Eşitsizliği, Haksızlığı ve Adaletsizliği REDDEDİYORUZ! Bu konuda toplumsal farkındalık yaratmak için; yıllardır kadınların toplumsal ve ekonomik hayatta katılımına projeleri ile öncülük eden The Coca-Cola Company'nin desteğiyle Galatasaray ve Fenerbahçe Kadın Futbol Takımlarımızı ilk kez bir araya getiriyoruz. Bu maçın tek galibinin 'Kadınlar ve Türk Sporu' olacağını biliyoruz!GALATASARAY SPOR KULÜBÜ ve FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜGalatasaray ve Fenerbahçe Spor Kulüpleri Kadın Futbol Takımlarımız, bu amaç için 7 Aralık 2021 Salı günü saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda ilk maçlarını yapacaklardır. İkinci maç, 2022 yılında belirlenecek bir tarihte Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacaktır.