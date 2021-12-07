Galatasaray - Fenerbahçe kadın futbol maç sonucu: 0-7

Galatasaray ve Fenerbahçe Kadın Futbol Takımları, tarihte ilk kez karşı karşıya geldi. Kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla oynanan tarihi derbi, Nef Stadyumu'nda oynandı, kazanan Sarı Lacivertliler oldu. 5'te Daniels'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Galatasaray, kalesini kapatamadı. Fenerbahçe, Fatma, Kennya (2), Setenay ve Shameeka'nın hat-trickiyle sonuca gitti, sahadan 0-7'lik galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray ve Fenerbahçe Kadın Futbol Takımları, kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla Nef Stadı'nda kozlarını paylaştı. Maçı baştan sona üstün götüren Fenerbahçe, Fatma, Kennya (2), Setenay ve Shameeka'nın hat-trickiyle sonuca gitti, sahadan 0-7'lik galibiyetle ayrıldı.Nef Stadyumu'nda oynanan maça Fenerbahçe'nin yıldız hücumcusu Shameeka Fishley damga vurdu. 8 dakikada 3 gol atan İngiliz golcü, Galatasaray-Fenerbahçe kadın futbol derbi tarihinde hat-trick yapan ilk futbolcu oldu. 5'te Daniels'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Galatasaray, maçın büyük bir bölümünü 10 kişi oynadı. Kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla oynanacak ikinci maç ise 2022 yılında belirlenecek bir tarihte Ülker Stadyumu'nda yapılacak.