Galatasaray'da Mostafa Mohamed depremi! Fatih Terim üzerini mi çizdi?

UEFA Avrupa Ligi'nde grup lideri olan Galatasaray, perşembe günü Lazio ile kritik bir maç oynayacak. Grup liderliğini bırakmak istemeyen sarı-kırmızılı takımın 11'i merak ediliyor. Cicaldau'nun koronavirüse yakalanması orta sahayı nasıl etkileyecek? Diğer yandan Galatasaray'ın Mostafa Mohamed'in bonservisinden vazgeçmek istediği yönünde iddialar gündeme geldi. Spor yazarları, Lazio maçı öncesi Mostafa Mohamed hakkında çok çarpıcı ifadeler kullandı.'AVRUPALI ASLAN LAZİO'YU DEVİRİR'Murat Özbostan - SORU: G.Saray'ın Lazio karşısında şansını nasıl görüyorsunuz? Ligi kenara bırakan Aslan, Avrupa'da nereye kadar gider?LEVENT TÜZEMEN: G.Saray'ın ligi ıskaladığını düşünmüyorum. Avrupa ile lig arasındaki en büyük fark oyun anlayışı. Terim, Avrupa'da yenilmezliği getiren sistemi nedense Türkiye'de uygulamamakta direniyor. Eğer Avrupa'da başarılı olan sistem Türkiye'de de sahne alsaydı, G.Saray bu kadar çok puan kaybetmezdi.G.Saray, Lazio'ya karşı gruptan çıkmış olarak oynayacak. İtalyan takımlarıyla deplasmanda oynamak kolay değil. Ancak Marsilya ve Lokomotiv deplasmanlarında sergilenen kompakt futbol anlayışı puan ve puanlar getirdi. Bu oyuna alışkın oyuncuların Lazio'ya da aynı direnci göstereceğini düşünüyorum.'İYİ BİR KONTRATAK TAKIMI OLDULAR'GÜRCAN BİLGİÇ: Fatih hoca, grup birinciliğinin öneminin altını çizerken, Şampiyonlar Ligi'nden gelen rakiplerle karşılaşmayacaklarını belirtti. Şu anda istediklerini elde ettiler.İyi bir kontratak takımı oldular. Avrupa kulvarındaki rakipler kaleye otobüs çekmiyor. Bu nedenle tarzlarına en uygun ortamı da buluyorlar. Yine de kura şansı, futbolun çok önünde bu etapta.'SAVUNMASI DAĞILMIŞ BİR LAZİO'BÜLENT TİMURLENK: Altıncı maça namağlup gelip Şampiyonlar Ligi'nden geleceklerle play-off oynamak zorunda kalmak kadar büyük bir kâbus yok G.Saray için. Marsilya ve Moskova deplasmanlarında gol yemeyen Terim'in takımı, karşısında risk alacak ama aynı zamanda son dönemde Serie A'da savunması dağılmış, Napoli'den 4, Udinese'den 4 ve Sampdoria'dan 1 gol yemiş Lazio'yu bulacak.Roma'da oynamak zordur. Marsilya'da da zordu. Cicaldau'nun eksikliği önemli. Gözler elbette yine Kerem'de, stoper ikilisi ve eski takımına karşı oynayacak olan Muslera'da olacak.ÖMER ÜRÜNDÜL: Galatasaray'ı Lazio ile zor bir maç bekliyor. Takımın ligdeki durumu çok umut verici değil. Ama Avrupa kulvarı başka bir olay. Tahmin ediyorum üst düzey bir motivasyon ile oynayacaklar. Grup birincisi olmak çok önemli. Çünkü ikinciler playoff'ta Şampiyonlar Ligi'nden gelen çok güçlü takımlarla eşleşecek.'FLORYA MOHAMED'E SICAK DEĞİL'SORU: Mostafa Mohamed'in bonservisini hâlâ almamak, oyuncu için sorun teşkil ediyor mu?BÜLENT TİMURLENK: G.Saray scout ekibi, benzer maliyette ve yaşta başka santrfor ismini Terim'e iletmişse Mohamed'den vazgeçebilirler. Zamalek tarafında hesap kitap işi çok karışık. '15-20 milyon istiyoruz' diyen bir yönetimleri var.'YÖNETİM BAŞKA BİR YÖNELECEK GİBİ...'4 milyon dolar ve uygun ücretiyle Mostafa, G.Saray'da kalmalı diyorum ama edindiğim izlenim Florya'nın başka bir isme yöneleceği yönünde.'ÖZEL YAŞAMINDAN MI DOLAYI MI...'LEVENT TÜZEMEN: Mohamed, özel yaşamından dolayı mı bilemiyorum ama geldiği dönemdeki futbolunun çok uzağında oynuyor. Çalım atma becerisi yok, ikili mücadeleye fazla katılmıyor. Sadece sürati var. Ayrıca kafa toplarında etkili olmasına rağmen yerden çok başarılı değil.'BONSERVİSİNİ ALACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM'Ben yönetimin, eğer satış konusunda bir Fransız kulübüyle anlaşmaya varmadıysa, Mohamed'in bonservisini alacağını düşünmüyorum.ALİ GÜLTİKEN: Bu konunun uzaması hem onu hem G.Saray'ı sıkıntıya sokuyor. G.Saray'ın hâlâ etkili bir santrfora ihtiyacı var. Mostafa Mohamed'den de istediği gibi faydalanamıyor.ÖMER ÜRÜNDÜL: Mohamed'in olayı şöyle; geldiği zaman çok müthiş bir santrfor transfer edildi diye düşündüm. Ancak tahmin ettiğim gibi geçen süreçte kendine iyi bakmadığından fizik açıdan ciddi bir düşüşe girdi. Fatih Terim disiplinine rağmen hâlâ eski gücünden çok uzak. Bence Galatasaray yönetimi de bunu düşünüyor.'MOSTAFA ALMAK İSTEDİKLERİNİ AÇIKLADILAR'GÜRCAN BİLGİÇ: Hiçbir oyuncu belirsizlikten hoşlanmaz. O yüzden uzun süreli kontratlarda rakam düşük de olsa imza atarlar. Mostafa'yı almak istediklerini açıkladılar. Bu samimiyet oyuncu için pozitif bir hava yaratır. Ancak kendisinin de saha performansıyla bunu hak ettiğini herkese göstermesi gerekiyor.Şu ana kadar oynadığı futbolla 'iyi oyuncu'dan öteye gidemedi. Santrfor rekabetinde öne geçemedi. Galatasaray bu transferden vazgeçerse, 'neden?' demem.