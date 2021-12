Sergen Yalçın'dan Devler Ligi yorumu

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. ve son haftasında Borussia Dortmund ile yapacağı maç için Almanya'ya gitti. Zorlu maç öncesinde konuşan Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın gösterdiği performans hakkında yorumlarını paylaştı.Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle:"Bir Şampiyonlar Ligi değerlendirmesi yapmak isterim. Gerçekten iyi olacağını düşündüğümüz bir turnuvaya katıldık. Bu seviyenin en üst turnuvası. Bizim için çok sağlıklı geçmedi. Farklı düşüncelerimiz vardı, bundan daha iyisini yapabilirdik diye düşünüyorduk.""Sakatlıklar, yaşadığımız sorunlar, farklı farklı kadrolarla oynadığımız maçlar bizi sıkıntılı bir sürece attı. Ciddi bir tecrübe kazandık öncelikle. Bu seviyede oyunların nasıl oynandığını ve nasıl oynanması gerektiğiyle ilgili çok ciddi tecrübeler kattı.""Yarın oynanacak maç, iki takımın da hedefinin olmadığı bir maç. Grubu puansız tamamlamak istemiyoruz. En azından beraberlik, galibiyet alıp daha da kötü bitirmek istemiyoruz. Bizim için önemli bir oyun gibi görünüyor. İnşallah iki taraf için de güzel bir maç olur""Yarın, biraz farklı bir kadroyla oynayacağız. 3 gün sonra maç, oyuncuları çok zorluyor bu seviyedeki maçlar. Hafta sonunu da düşünersek, yaklaşık 5-6 oyuncu, biraz farklı oynamayı düşünüyoruz. Bu oyuncular da sürekli oynayan oyuncularımız.""Yarın da biraz daha dinç, daha güçlü oyuncularla başlamayı düşünüyorum hafta sonunu da düşünerek. Puan veya puanlar almak istiyoruz. Oyuncularımızın biraz dinlenmesi lazım. Sonuçlar, oyuncuları psikolojik olarak da yormaya başladı.""Onlar da çaba sarf ediyor. Onların da işi kolay değil. Birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, inşallah yarın güzel bir oyun olur."Bizim için puan anlamında, başarı anlamında çok iyi şeyler yapamasak da, ciddi sorunlar yaşasak da, bize çok ciddi bir tecrübe oldu bu Şampiyonlar Ligi periyodu. Oynamamız gereken oyunlarla ilgili, planlarla ilgili ciddi bir tecrübe oldu.""Sezon başlarken geniş bir kadro kurduk, her kulvarda mücadele edebiliriz diye düşünürken, sezon başında yaşadığımız fazla sayıda sakatlıklar düzenimizi bozdu. Bu oyunun içinde sakatlıklar, sorunlar, artılar ve eksiler her zaman önümüze çıkıyor."