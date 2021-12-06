  • USD: 13,68 - 13,70
  • EURO: 15,45 - 15,48
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Nihat Kahveci'den Fenerbahçe'ye çağrı

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti. Mücadele sonrasında karşılaşmayı değerlendiren spor yorumcusu Nihat Kahveci, bir an önce Ferdi Kadıoğlu ile yeni sözleşme imzalanması gerektiğini söyledi.

Nihat Kahveci'den Fenerbahçe'ye çağrı
Ekleme: 6.12.2021 - 10:47 Güncelleme: 6.12.2021 - 11:03 / Editör: Ozge Selin
Nihat Kahveci'den Fenerbahçe'ye çağrı
igde lider Trabzonspor'un gerisinde kalan Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Sarı-lacivertlilerin rahat kazandığı mücadele 4-0 sona erdi. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Fenerbahçe yönetimine çağrıda bulundu. Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

'Szalai bu takımda oynar'

'Szalai'yi bu kadar övüyoruz. Hep övdüğümüz bir oyuncu. Hocam niye oynatmadın? Belki de Szalai'yi dinlendirdi, konuştu, motive etti, böyle oynadı. Belki de Szalai ile iletişimi çok iyiydi. 1-2 hata yapmıştı. Çok iyi döndü. Katkısı var. Szalai bu takımda oynar. Hocam hep 3'lü oynat, hiç 4'lü oynat demeyeceğim. Yeter ki Szalai oynasın. Bugün gösterdi.'

'Takımın beyni Mesut'

'Oynamadığında hep Mesut Özil'i konuşuyorduk. Bana 'Yeter ağabey, hep Mesut, hep Mesut diyorsun' diyorlardı. İşte neden konuştuğumuz ortada. Galatasaray deplasmanında golü atan Mesut. Bugün takımın beyni Mesut. Topuk pasları atıyor. Etraflarındaki iyi oynatıyor, takım arkadaşları da daha iyi hissediyor. Rossi, Mesut ile daha iyi oynuyor. Berisha, Mesut ile daha iyi oynuyor. Crespo, daha iyi. İrfan da geldiğinde daha iyi.'

'Ferdi bağıra bağıra 'Yeni sözleşme' dedi'
Ferdi'ye ayrı bir parantez açmak lazım. Yemin ediyorum Ferdi bir bakıyorum bekte, bir bakıyorum kornerde, orta kesti, şut attı, servis yaptı, defansif görevini yaptı. Her şeyini yaptı. Bağıra bağıra 'Yarın gelin kontrat imzalayalım' dedi Fenerbahçe başkanına, yönetimine. Hak ediyor mu, ediyor. Çok büyük profesyonelmiş, kendine iyi bakıyor, fizik olarak iyi.'


Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması!
MHP'den anket açıklaması: Cumhur İttifakı olarak...
Mansur Yavaş'ın sinsi planı ortaya çıktı! 'Yavaş MHP'yi ele geçirmeye çalışan kişidir'
AK Parti'den Güney Kıbrıs'taki İslamofobik saldırıya çok sert tepki: Bu saldırıdan Rum Yönetimi sorumludur...
Başkan Erdoğan'dan faiz, büyüme ve ihracat mesajı: Tamamlayıcı bir parça olarak görüyoruz...
CHP, İyi Parti, GP ve Deva Partisinden istifa edip MHP'ye geçtiler
Usulsüz sorgulama operasyonunda flaş detay! 3 sayfalık mektup ele geçirildi
200 kişilik troll ağı deşifre oldu! İmamoğlu ve CHP'ye kalkan olan Ekşi Sözlük, Başkan Erdoğan'a hakaretlere göz yumuyor
Çalışan herkesi ilgilendiriyor! 5 yıl içinde geri isteyebilirsiniz...
Fox TV spikeri Gülbin Tosun: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tuzaklanan bomba ne yazık ki patlamadı
Teklif kabul edilirse yeni asgari ücret 3850 TL! Yeni asgari ücret için ikinci görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar turu bugün başlıyor
Başkan Erdoğan'a bombalı tuzakta Suriye detayı! Yeni bilgiler ortaya çıktı: C4 düzeneğini çivi ile desteklediler
Meral Akşener: 28 Şubat döneminde başı açık bir kadın başörtüsüne el uzatmadı
Almanya'da camiye çirkin saldırı! Domuz başı asıp bir de fotoğraf çekildi
TBB'nin yeni başkanı Erinç Sağkan teröristin ölümüne üzülüp taziye mesajı paylaşmış
İstanbul'un birçok noktasında 'koku' paniği! Vatandaşlarda tedirginlik oluşturdu
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan İYİ Parti güzellemesi yaparken yine rezil oldu
CHP'Lİ İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun usulsüzlüğü Sayıştay raporunda! Kaynak sularını bedelsiz olarak Hamidiye A.Ş.'ye tahsis etmişler
Rusya basını yazdı: Irak, Rus savaş uçağından vazgeçti! Türkiye'den İHA alacak!
Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi! Önümüzdeki haftaya dikkat...

Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi! Önümüzdeki haftaya dikkat...

Karadeniz doğalgazı için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor: Sakarya’dan günde 100 milyon metreküp gaz

Karadeniz doğalgazı için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor: Sakarya’dan günde 100 milyon metreküp gaz

Sıfır otomobilde yeminli satış dönemi!

Sıfır otomobilde yeminli satış dönemi!

D-100 Karayolu'nda alt geçit çalışması trafiğe neden oldu

D-100 Karayolu'nda alt geçit çalışması trafiğe neden oldu

Yargıtay’dan o patronlara kötü haber: İşe girişte imzalatamayacaklar

Yargıtay’dan o patronlara kötü haber: İşe girişte imzalatamayacaklar

Türkiye savcı Fatmagül Yörük’ü konuşmuştu! Metro saldırganı Emrah Yılmaz ile geçmişte yaşadığı olay ilk kez ortaya çıktı!

Türkiye savcı Fatmagül Yörük’ü konuşmuştu! Metro saldırganı Emrah Yılmaz ile geçmişte yaşadığı olay ilk kez ortaya çıktı!