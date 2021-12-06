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İşte Acun'un ilk transferi! Genç Türk yıldız Emirhan Aydoğan

İngiliz ekibi Hull City'i satın almaya hazırlanan Acun Alıcalı ilk transferini yapıyor. Acun Ilıcalı, Hull City'e Bursaspor'un genç yıldızı Emirhan Aydoğan'ı transfer ediyor.

İşte Acun'un ilk transferi! Genç Türk yıldız Emirhan Aydoğan
Ekleme: 6.12.2021 - 10:30 Güncelleme: 6.12.2021 - 10:41 / Editör: Ozge Selin
İşte Acun'un ilk transferi! Genç Türk yıldız Emirhan Aydoğan
İngiltere'nin Hull City takımını satın almak için görüşmelerini sürdüren ve son aşamaya gelen ünlü iş insanı Acun Ilıcalı, yeni takımına ilk transferi Bursaspor'dan yapacak. Acun Ilıcalı'nın Bursaspor'dan Emirhan Aydoğan'ı Hull City'ye transfer edeceği iddia edildi.

ACUN ILICALI'DAN HULL CITY'YE TÜRK FUTBOLCU ATAĞI

Acun Ilıcalı tarafından devralınma sürecinde olan İngiliz kulübü, ocak ayındaki transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye hazırlanıyor. İngiltere'de Premier Lig'in ardından ikinci lig olan Championship'te mücadele eden Hull City'nin, yönetiminin Ilıcalı'ya geçmesiyle kadrosunda Türk futbolculara da yer vermesi bekleniyordu.

İLK TRANSFER EMİRHAN AYDOĞAN

İngiliz kulübünün bu konuda ilk adımı atmak üzere olduğu ve Bursaspor'un orta saha oyuncusu Emirhan Aydoğan'ın transferi için harekete geçeceği öğrenildi. Bursa TV'nin haberine göre; Acun Ilıcalı'nın Bursaspor Yönetim ile Emirhan'ın transferi için önümüzdeki günlerde bir görüşme yapacağı gelen haberler arasında.

BAŞKA TÜRK FUTBOLCULAR DA YOLDA
Acun Ilıcalı'nın Emirhan Aydoğan'ın yanı sıra başka Türk futbolcuları da Hull City'nin kadrosuna katmak için transfer listesine aldığı iddia ediliyor.



BAŞKAN GÜLGÜLER, EMİRHAN'I BIRAKMAMIŞTI
Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler geçtiğimiz günlerde Burak Altıparmak, Aykut Akgün ve Cüneyt Köz ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıklamış ancak Emirhan Aydoğan'ın takımda kalacağı belirtmişti. Başkan Gülgüler, 'Emirhan yıllarca bugünlere gelmek için çabaladı, hiçbir zaman yılmadı, kiralık gitti, kendisini geliştirdi ve en sonunda geri dönerek kaptanlık mertebesine kadar yükseldi. Geçen sezon sadece takımımızın değil, ligin de en değerli oyuncusu oldu. Her oyuncunun düşüşleri, yaşadığı sorunları elbet olacak. Emirhan bu takımın birinci kaptanıdır. Bizlere düşen onu yeniden eski günlerine döndürmektir.' ifadelerini kullanmıştı.

EMİRHAN AYDOĞAN KİMDİR?
24 yaşındaki Emirhan, Bursaspor altyapısından yetişti. Önceki yıllarda tecrübe kazanması için Bandırmaspor, Yeşil Bursa ve İnegölspor takımlarına kiralanan orta saha oyuncusu 2019 yılından beri aralıksız olarak Bursaspor'un A takımında forma giyiyor.

2024 yılına kadar yeşil beyazlı takımla sözleşmesi olan Emirhan Aydoğan, bu sezon 12 maçta forma giydi ve 3 gol atıp, 1 de asist yaptı.


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