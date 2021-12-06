Galatasaray-TFF krizi büyüyor! 'Fatih Terim'den vazgeçin...'

NEF Stadı'nda konuk ettiği Altay ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da kan kaybı devam ediyor. Son 4 maçında sadece 3 puan alabilen sarı-kırmızılılar, lider Trabzonspor'un tam 16 puan arkasında kaldı.Şampiyonluk yarışından uzakta kalan Cimbom'da TFF ile yaşanan kriz de gündemdeki yerini koruyor. Başkan Burak Elmas'ın geçen hafta peş peşe düzenlediği basın toplantılarında yaptığı açıklamalar çok konuşulmuştu.Levent Tüzemen, Murat Özbostan ve Bülent Timurlenk Galatasaray cephesinde yaşananları değerlendirdi. İşte detaylar...G.Saray adeta lige küstü... Başkan Burak Elmas, TFF'ye savaş açtı. Bu durum nereye gider? Suçlu TFF mi?LEVENT TÜZEMEN: TERİM'DEN VAZGEÇİN, HER ŞEY DÜZELSİN!Aslında TFF, MHK üzerinden G.Saray'a karşı başlattığı savaşı devam ettiriyor. TV'lerdeki hakemlerin yorumlarına bakarsak atamaların ne kadar yanlış olduğu ortaya çıkıyor.Zekeriya Alp ve Serdar Tatlı döneminde VAR için yetersiz bulunan Bahattin Şimşek, bu sezon ilk kez VAR hakemi olarak G.Saray maçına atanıyor. O Bahattin Şimşek, verdiği ve vermediği kararlarla maçın içine ediyor.TFF'de Fatih Terim'e öfkesi ve nefreti olan kişiler G.Saray'ı cezalandırıyor. Ben oyuncu tercihleri konusunda Terim'in hata yaptığını söylüyorum. Bunu Elmas ve yönetimi kendi içinde değerlendirir.Ancak TFF'deki kin güden yöneticiler, Terim'i sistem dışına itmek istiyorlar. Aynı suçlara verilen cezaların adaletsizliği bu nefreti belgeliyor. G.Saray'a verdikleri mesaj şu: 'Terim'den vazgeçin her şey düzelsin!' Çünkü güç bu yöneticilerde. Başkan Nihat Özdemir bunu biliyor ama maalesef müdahale edemiyor.MURAT ÖZBOSTAN: TEPKİLERİ SES GETİRMİYOR...Bir gerçeğin altını çizelim... Galatasaray için lig bitmiş. Bu yeni bir şey de değil... Fenerbahçe derbisinde de bu hissiyat bende vardı. Sonuçlar kadar hakem hataları da dikkat çekiyor.Bu konuyla ilgili başkan Burak Elmas'ın bir hafta içinde iki kere yaptığı açıklamalar var. Camia açıkçası bu konuşmaları üslup ve dil açısından yeterli bulmuyor. İş böyle olunca da Galatasaray saha dışındaki noktalarda ağırlığını ortaya koyamıyor.Bunu rahmetli Mustafa Cengiz açıkçası çok iyi yapıyordu. Cengiz konuştuğunda masaya yumruğunu vururdu ve yansımaları da büyük olurdu. Sarı-kırmızılıların yeni yönetimi bunları yapamadı.Tabii sadece suçu hakem hatalarına ya da TFF'ye yüklememek lazım. Galatasaraylı oyuncuların ligi ve Avrupa'yı farklı değerlendirmeleri de işin bir başka gerçek tarafı...BÜLENT TİMURLENK: KEYFİNE GÖRE HAKEM...Galatasaray seviyesindeki bir takım, 15 haftada 22 puan kayıp yaşıyorsa tamamını elbette hakem hataları ile açıklayamazsınız. Ancak Altay maçı da gösterdi ki MHK Başkanı da değişse hakemler, kulüpler üzerinden sanki federasyon ile hesaplaşıyorlar.VAR odası, keyfine göre hakem çağırıp keyfine göre ekran karşısında gözlerini kapatıyor. G.Saray'da bu sezonun en iyi iki adamı Kerem ve Marcao...Acı bir tesadüf ama onların kavgası da bu kayıpların bir sebebi. Bu ikili ve Nelsson dışında futbolunu bir adım öteye götürmüş futbolcu yok.Morutan, Emre Kılınç, Halil, Taylan, Barış... Tüm bu oyuncular güçsüz. Santrfor pozisyonunda istikrar yok ve orta sahada bir oyuncunun yapacağı işi Taylan-Berkan ikilisi ile yapıp bütün maçlarda rakipleri oyuna ortak ettiler.Elbette G.Saray'ın 11'i, taktiği, formu kendi problemi. Ama Türk futbolunun en büyük problemi, yarası, bu hakem topluluğudur.