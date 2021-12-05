Kanarya evinde galibiyet istiyor! Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçında 11'ler belli oldu...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 19.00'da başladı. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Süper Lig'de sergilediği performansla beklentileri karşılayamayan sarı-lacivertli takım, Çaykur Rizespor'u yenerek moral bulmak istiyor.Yaptığı müsabakalarda 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, haftaya 24 puanla 4. sırada girdi. Ligde çıktığı maçların 3'ünü kazanan, 1'inde berabere kalan ve 10'unu kaybeden Çaykur Rizespor ise 10 puanla 20. ve son sırada yer alıyor.MAÇTAN DAKİKALAR1. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında sağdan son çizgiye inen Ferdi Kadıoğlu'nun pasında topla buluşan Berisha'nın uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.5. dakikada Çaykur Rizespor gole yaklaştı. Pohjanpalo'nun savunmanın arkasına pasında topla buluşan Aminu Umar, ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan şutunu çekti. Szalai, kale çizgisinin önünde topu kafayla kornere çelerek meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi.GOL! 13. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Rossi'nin sağdan ortasında Berisha'nın altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Gökhan Akkan'ın müdahalesi yeterli olmadı ve top filelerle buluştu: 1-0.34. dakikada Crespo'nun ara pasında sağ çaprazdan hızla ceza sahasına giren Rossi'nin çıkardığı şutta kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kornere çeldi.Karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.VITOR PEREIRA'DAN 6 DEĞİŞİKLİK!Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, son oynadıkları Göztepe maçının ilk 11'ine göre 6 değişiklik yaptı. Sarı-lacivertli takım, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakaya Berke Özer, Marcel Tisserand, Kim Min-jae, Attila Szalai, Bright Osayi-Samuel, Luiz Gustavo, Miguel Crespo, Ferdi Kadıoğlu, Diego Rossi, Mesut Özil ve Mergim Berisha 11'i ile çıktı.Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde ise Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Jose Sosa, Max Meyer, Dimitrios Pelkas, Serdar Dursun, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Nazım Sangare ve Burak Kapacak yer aldı. Teknik direktör Pereira, ligin 14. haftasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldıkları maçta ilk 11'de şans verdiği Serdar Aziz, Meyer ve Serdar Dursun'u yedeğe çekti.Göztepe karşılaşmasında gördükleri kartla cezalı duruma düşen Miha Zajc ve Filip Novak'ın yanı sıra aynı mücadelede rakip takım oyuncusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç men cezası alan İrfan Can Kahveci ise kadroya alınmadı.Portekizli teknik adam, bu isimlerin yerine Tisserand, Szalai, Osayi-Samuel, Gustavo, Rossi ve Berisha'yı görevlendirdi. Sarı-lacivertli ekipte sakat ile cezalı oyuncuların sayısının fazla olması nedeniyle savunma, orta saha ve hücum kurgusu değişti.GUSTAVO, 5 MAÇ SONRA İLK 11'DE!Fenerbahçe'de Brezilyalı oyuncu Luiz Gustavo, tüm kulvarlarda 5 müsabakanın ardından ilk 11'de sahaya çıktı. Ligin 11. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynanan maçta sakatlanan Gustavo, daha sonra Süper Lig'de 3, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2 olmak üzere toplam 5 karşılaşmada forma giyemedi.Brezilyalı oyuncu, ligde Yukatel Kayserispor ve Galatasaray, Avrupa Ligi'nde ise Royal Antwerp ile Olympiakos müsabakalarında kadroya dahil edilmedi. Gustavo, son oynanan Göztepe mücadelesinde ise yedek kulübesinde yer aldı.FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK!Sarı-lacivertli takımda 6 futbolcu, çeşitli nedenlerle Çaykur Rizespor karşılaşmasında kadroya dahil edilmedi. Fenerbahçe'de tedavilerine devam edilen Altay Bayındır ile Enner Valencia'nın yanı sıra cezalı Zajc, Novak ve İrfan Can Kahveci 21 kişilik maç kadrosuna alınmadı.Adalesinde ağrı bulunan Mert Hakan Yandaş da müsabakanın kadrosunda yer almadı. Öte yandan maçtan önce, Fenerbahçe'nin eski milli futbolcu Osman Örcün Arpacıoğlu'nun yaşamını yitirmesi nedeniyle bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.