Esin Handal, Kar Leoparı unvanı alan ilk Türk kadın dağcı oldu

Rusya Dağcılık Federasyonu tarafındana verilen ve tüm dünyada geçerli "Kar Leoparı" unvanını almak için ise eski Soyvet coğrafyasından 7 bin metreden yüksek 5 dağa tırmanılması gerekiyor.ESİN HANDAL, UNVANI ALAN İLK TÜRK KADIN DAĞCITürkiye’de bu unvanı alan sadece 3 dağcı var.Zirveleri karlı dağlar, taşlı ve kayalık arazilerde kilometrelerce yürüyüş yapan Esin Handal, "Kar Leoparı" unvanı alan ilk Türk kadın oldu."TÜRKİYE'DEKİ İLK KADIN LEOPARIM DEYİNCE ŞAŞIRIYORLAR"Kar Leoparı olmak için tırmanılması gereken 5 dağ olan; Lenin Dağı (7134 m), Korjenevskaya Dağı (7105 m), Somoni Dağı (Komünizm Dağı) (7495 m), Khan Tengri Dağı (7010 m), Pobeda Dağı (7439 m) tırmanan Handal,"Şöyle bir tepki alıyorum çok ilginç; ben Kar Leoparıyım ve Türkiye’deki ilk kadın leopar benim deyince şöyle bir süzüyorlar, 'Sen misin?’ diyorlar. Fazla ufak tefek buluyorlar beni." dedi.32 KADINDAN BİRİ OLDUKar Leoparı unvanını dünyada yalnızca 32 kadın alabildi.Yaşadığı deneyimlerin her seferinde kendisini daha da güçlendiğini belirten Handal, sözlerini şöyle sürdürdü:"Doğa sporları özellikle kadınların güçlerini kendilerine gösteriyor. Ben dağda iken asla soğukta kalamam derdim. Çok üşürdüm. Asla aç kalamam derdim, kar suyu içmem derdim. Hep derdim. Ama gördüm ki aslında ben yapabiliyormuşum."HEDEFİ 8 BİN METREYİ GEÇMEKTürk bayrağını zirvelere taşıyan Handal'ın hedefi 8 bin metreyi aşan yüksekliklere tırmanmak. Sağlığı elverdiği sürece tırmanmaya devam edecek.