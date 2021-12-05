Ahmet Ağaoğlu yeniden Trabzonspor başkanı oldu

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, tek aday olarak girdiği seçimde yeniden başkan oldu.Bordo-mavililerin 78. genel kurulunda başkan Ahmet Ağaoğlu oyunu kullandı.TEK ADAYLI SEÇİMSeçime tek aday olarak giren Başkan Ağaoğlu, Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurula sabah saatlerinde listesindeki isimlerle geldi.Ağaoğlu, Divan Başkanı Ali Sürmen ile bir süre görüştükten sonra oyunu 4 numaralı sandıkta verdi.İŞTE YENİ YÖNETİM KURULUAhmet Ağaoğlu'nun başkanlığındaki yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:Asil üyeler: Ertuğrul Doğan, Ömer Sağıroğlu, Müminhan Bilgin, Yalçın Orhan, Zafer Göktaş, Kemal Ertürk, Kibar Yaşar Güven, Serdar Ekrem Şirin, Zeyyat Kafkas, Sami Karaman, Ali Haydar Gedikli, Esat Emanet, Faruk Hacıhaliloğlu, Şemsetdin Hancı.Yedek üyeler: Lokman Sadıklar, Ertuğ Özarman, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, Vahap Öztel, İbrahim Tüfekçi, İbrahim Aydın.Yeni yönetim kurulu asil listesinde 6 yeni isim bulunuyor.