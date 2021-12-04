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Tahkim 'den İrfan Can Kahveci kararı!

TFF Tahkim Kurulu, Göztepe maçında "Saldırı" nedeniyle Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin 2 maç men ve 26 bin TL para cezasını onadı.

Ekleme: 4.12.2021 - 21:10 Güncelleme: 4.12.2021 - 21:11 / Editör: Ozge Selin
Tahkim 'den İrfan Can Kahveci kararı!
TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin 2 maç men ve 26 bin TL para cezasını onadı. Tahkim Kurulu'nun kararı şöyle: "Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, futbolcusu İrfan Can Kahveci ile ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 02.12.2021 tarih ve E.2021-2022/406 - K.2021-2022/482 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 04.12.2021 Cumartesi günü saat 17:00'de video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin vekilleri Av. Özge Tokarlı Gündüz ile Av. Uğur Oker'in hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin, rakip takım futbolcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 26.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile, karar verilmiştir."
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