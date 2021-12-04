Galatasaray evinde Altay’a diş geçiremedi! Nefes kesen maçtan kazanan çıkmadı...

Süper Lig'in 15. haftasında heyecan devam ediyor. Ligde Altay maçından önce 3 maç üst üste galibiyet yüzü göremeyen Galatasaray, Altay'a da diş geçiremedi ve sahadan beraberlikle ayrıldı.Bu sezon Avrupa'da iyi giden performansının aksine ligde inişli çıkışlı günler geçiren sarı-kırmızılılar, Altay maçından 1 puanla ayrılarak 23 puana yükseldi ve 6. sıraya oturdu. Altay ise 18 puanla 13. sırada yer aldı.Karşılaşmanın ilk düdüğünün ardından iki takım da birçok pozisyona girerken ilk golü Altay buldu. 17. dakikada Pinares'in golüyle öne geçen Altay, 34'e kadar maçı üstün götürdü.34. dakikada Galatasaray'ın genç oyuncusu Halil Dervişoğlu, maçta beraberliği sağlayan golü kaydetti ve ilk yarının skorunu belirledi.İkinci yarıya etkili başlayan sarı-kırmızılılar, üst üste pozisyonlara girse de golü bulmakta zorlandı. İkinci yarıda oyuna giren Diagne, 79. dakikada takımını öne geçiren golü attı.Diagne'nin golünden 6 dakika sonra VAR incelemesiyle penaltı kazanan Altay, Bamba ile skoru yeniden dengelemeyi başardı.Karşılaşmanın sonuna +8 dakika ilave edilirken, son dakikalar oldukça yüksek tempolu geçti. Fatih Terim'in cezalı olduğu 2 maçı da kazanamayan Galatasaray, lider Trabzonspor'la arasındaki farkı koruyamadı.