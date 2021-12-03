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Türkiye Kupası'nda 5. Tur kurası çekildi! Fenerbahçe, Beşiktaş, G.Saray ve Trabzon'un rakipleri...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur kura çekimi yapıldı. 5. Eleme Turu'nda; geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile ZTK 4. Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 27 takım olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek. Kupada; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu.

Türkiye Kupası'nda 5. Tur kurası çekildi! Fenerbahçe, Beşiktaş, G.Saray ve Trabzon'un rakipleri...
Ekleme: 3.12.2021 - 12:12 Güncelleme: 3.12.2021 - 12:15 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Kupası'nda 5. Tur kurası çekildi! Fenerbahçe, Beşiktaş, G.Saray ve Trabzon'un rakipleri...
Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu Kura Çekimi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

5. Eleme Turu'nda; geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile ZTK 4. Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 27 takım olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek.

Tek maç eleme usulüne göre, seri başı takımların sahasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu müsabakaları; 28, 29 ve 30 Aralık tarihlerinde yapılacak.

EŞLEŞMELER BELLİ OLDU

Fenerbahçe-Afjet Afyonspor
Yeni Malatyaspor-Bandırmaspor
Kasımpaşa-Kocaelispor
Alanyaspor-Mardin 1969 Spor
Fatih Karagümrük-Bodrumspor
Beşiktaş-Altay
Galatasaray-Denizlispor
Göztepe-Samsunspor
Hatayspor-Menemenspor
Adana Demirspor-Ankaraspor
Sivasspor-Ankaragücü
Kayserispor-68 Aksaray Belediyespor
Trabzonspor-Boluspor
Gaziantep-Bursaspor
Antalyaspor-Giresunspor
Konyaspor-Ümraniyespor


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