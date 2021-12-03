Türkiye Kupası'nda 5. Tur kurası çekildi! Fenerbahçe, Beşiktaş, G.Saray ve Trabzon'un rakipleri...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur kura çekimi yapıldı. 5. Eleme Turu'nda; geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile ZTK 4. Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 27 takım olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek. Kupada; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu.