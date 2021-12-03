Ferdi Kadıoğlu milli takım için kararını verdi! Türkiye mi, Hollanda mı?

Fenerbahçe'nin bu sezon parlayan yıldızı Ferdi Kadıoğlu, daha önce mart ayını beklediğini söylese de kendisi açısından son derece kritik olan milli takım kararını verdi.Kanada, Hollanda ve A Milli Takımımızda görev yapma hakkına sahip olan 22 yaşındaki oyuncu, resmi açıklamayı yılbaşına kadar yapacak. Bu arada Fenerbahçe yönetimi de Ferdi ile ilgili önemli bir karar aldı.22 yaşındaki oyuncu, Kanada ve Hollanda Milli Takımları'nda da görev yapma hakkına sahip olmasına rağmen Türkiye'yi tercih etti.YILBAŞINA KADAR AÇIKLAYACAKGenç yıldız, henüz bu kararı resmi olarak açıklamadı ancak yakın çevresiyle paylaştı.Ferdi Kadıoğlu'nun resmi açıklamayı da yılbaşına kadar yapacağı belirtildi.5 YILLIK YENİ SÖZLEŞMEFerdi Kadıoğlu, bu kararıyla Fenerbahçe'de Türk statüsünde oynamaya devam edebilecek.Sarı-lacivertli yönetimin Ferdi'ye yakın zamanda 5 yıllık yeni bir sözleşme önereceği bildirildi.Genç yıldızın takımda kalmak istediği için bu görüşmelere başlamak için sabırsızlandığı ifade edildi.PEREİRA'NIN VAZGEÇİLMEZİ7 Eylül 1999 doğumlu Ferdi, Hollanda'da Nec Nijmegen altyapısında yetişti.Fenerbahçe, henüz 18 yaşındayken oyuncuya 1.4 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattı.İlk 2 sezonunda istenen süreleri alamasa da Pereira döneminde ligde sadece bir maç kaçırdı.