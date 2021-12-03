CANLI I Kasımpaşa - Beşiktaş maçı
Süper Lig'in 15. haftasının açılışında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor.
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1' Maç başladı.
Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşıyor.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başladı. Hakem Mete Kalkavan'ın yönettiği karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlıyor.
İLK 11'LER
Kasımpaşa: Harun Tekin, Donk, Bruma, Hadergjonaj, Sakıb, Doğucan, Hajradinovic, Yusuf, Eysseric, Umut, Jorgensen
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Can, Ghezzal, Larin, Batshuayi