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Beşiktaş, Kasımpaşa ile berabere kaldı

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak 1 puana razı oldu.

Beşiktaş, Kasımpaşa ile berabere kaldı
Ekleme: 3.12.2021 - 20:06 Güncelleme: 3.12.2021 - 22:16 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş, Kasımpaşa ile berabere kaldı
Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu oldu.

Maça baskılı başlayan siyah-beyazlılar rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretti.

12. dakikada sahneye çıkan Can Bozdoğan, nefis bir golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Maçın 32. dakikasında Batshuayi'nin attığı gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı ve Beşiktaş, devre arasına 1-0 önde gitti.

KASIMPAŞA GOLÜ SON DAKİKALARDA BULDU

İkinci yarıda da iki takım istekli oyununu sürdürdü. İki takım da rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretse uzun bir süre top ağlarla buluşmadı.

Maçın 82. dakikasında sahneye çıkan Umut Bozok, topu ağlara gönderdi ve takımının beraberlik golünü kaydetti.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve iki takım da 1 puana razı oldu.

Bu skorla Beşiktaş üst üste 5. maçından da galibiyet alamadı.
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