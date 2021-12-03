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Beşiktaş, kadrosunda sürpriz isim!

Süper Lig'in 15. haftasında Sergen Yalçın yönetiminde çıkış arayan Beşiktaş, Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Ligde üst üste 4 mağlubiyet alan Siyah-beyazlılar, deplasmandan 3 puan alıp kötü gidişe son vermek istiyor. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Mert Günok, Alex Teixeira, Gökhan Töre ve Miralem Pjanic'in yanı sıra kart cezalısı Necip Uysal maç kadrosunda yer almıyor. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu...

Ekleme: 3.12.2021 - 19:06 Güncelleme: 3.12.2021 - 19:08 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş, kadrosunda sürpriz isim!
Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Oynadığı son 4 lig maçını kaybetmesi sonrası teknik direktör Sergen Yalçın'la yolları ayırma noktasına gelen Beşiktaş, yeni bir başlangıç için şansını Kasımpaşa deplasmanında deneyecek.

BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ BELLİ OLDU!

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Atiba, Can Bozdoğan, Ghezzal, Larin, Batshuayi.

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK!

Siyah-beyazlı takımda Kasımpaşa maçı öncesi 5 eksik futbolcu bulunuyor. GZT Giresunspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapatan Mert Günok'un yanı sıra, Alex Teixeira, Gökhan Töre ve Miralem Pjanic, Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Sakat futbolcuların yanı sıra GZT Giresunspor maçında direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edilen Necip Uysal da mücadelede görev yapamayacak.

JOSEF VE WELINTON CEZA SINIRINDA!

Beşiktaş'ta iki futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Siyah-beyazlı ekipte 3'er sarı kartı bulunan Welinton Souza ile Josef de Souza Kasımpaşa maçında sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve gelecek hafta oynanacak Yukatel Kayserispor müsabakasında forma giyemeyecek.
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