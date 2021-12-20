  • USD: 17,47 - 17,50
  • EURO: 19,68 - 19,71
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Vitor Pereira'dan Fenerbahçe yönetimine mesaj! Tazminatını istiyor

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 17. haftasında derbide Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Vitor Pereira oyuncu tercihleri ve değişiklikleri sebebiyle büyük tepki çekmişti. Fenerbahçe, Vitor Pereira ile yolları ayırmayı planlarken Portekizli çalıştırıcı alacaklarının tamamını istedi. Bu talep Fenerbahçe'de büyük bir krize yol açtı. İşte tüm ayrıntılar...

Ekleme: 20.12.2021 - 19:03 Güncelleme: 20.12.2021 - 19:11 / Editör: Ozge Selin
Vitor Pereira'dan Fenerbahçe yönetimine mesaj! Tazminatını istiyor
Fenerbahçe yönetimi ile sezon başı 2 senelik sözleşme imzalayan Vitor Pereira yardımcıları ile birlikte yıllık 2 milyon Euro kazanıyor. Pereira şu ana kadar yönetimden 1 milyon Euro para alırken geleceği ile ilgili yönetime mesaj verdi.

PARAMI VERİN GİDEYİM

Ajansspor'un haberine göre; Pereira iki sene için kalan 3 milyon Euro paranın kendisine peşin olarak ödenmesini isterken aksi durumda istifa etmeyi düşünmediğini yönetime iletti..

YÖNETİME MESAJ

Teknik direktör Vitor Pereira Beşiktaş derbisinde çıkardığı kadro, oyuncu değişiklikleri ve maç sonrası yaptığı açıklamalarla eleştirilerin odak noktasında. Özellikle İrfan Can Kahveci ve Sosa'nın yedek soyundurulması, Pelkas'a hiç süre verilmemesi, maçın uzatma dakikalarında Valencia ve Nazım Sangare'nin oyuna dahil etmesi, oyuna girerken Valencia'ya taktik vermesi büyük tepki çekti..

Pereira'nın maç sonrası yaptığı görevinin başında olduğunu ve savaşmaya devam edeceğiz şeklindeki açıklamaları da taraftarların tepkisini çekti. Yedek kulübesindeki görüntüsüyle çoktan ayrılmış bir görüntü çizen Pereira kafasında Fenerbahçe'yi bitirmiş durumdu..

Yıllık yardımcıları ile birlikte iki sene için 80 milyon TL gibi bir garanti ücret alacak olan Pereira, 'Madem benim yerime hoca bakıyorsunuz o zaman benim ve yardımcılarımın parasını ödeyin. Aksi durumda biz çalışmaya devam edeceğiz' restini çekti..

PEREIRA'NİN OTORİTESİ SARSILDI!

Fenerbahçe derbide kendi sahasında oynamasına rağmen 5-2-3 oynayarak, oyunu kendi sahasında kabul ederek, hızlı ataklarla sonuca gitmeye çalıştı. Portekizli teknik adamın uzatma anlarında Valencia ve Nazım Sangare'yi oyuna alarak 4-4-2'ye dönmesi büyük tepki çekti.

Öte yandan Vitor Pereira'nın gönderileceğinin konuşulması oyuncular üzerinde 53 yaşındaki teknik direktörün otoritesini de sarstı.

Kabine Toplantısı sona erdi!
Kemal Kılıçdaroğlu: Ekonomik model filan yok
Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu | Vaka vefat aşılama rakamları
Ak Parti'den vergi muafiyeti açıklaması! 'Memur dahil tüm çalışanlara uygulanacak...'
İletişim Başkanı Altun’dan İHA muhabiri Ahmet Demir’e destek: Kabul edilemez
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Kerkük açıklaması
PKK elebaşı Karasu: CHP İYİ Parti ve HDP birleşip hükümeti indirmeli halk sokağa çıkmalı
Yine İETT yine olay! Arıza yapan otobüsün motoru alev aldı
'Uzaya renk veren' Türk doktoru NASA'nın internet sitesinde
Bakan Çavuşoğlu'ndan Kabil Havalimanı açıklaması!
Muharrem Sarıkaya'dan istifa
CHP'li Ankara'da vatandaş yine mağdur! Yağış önceden biliniyordu, önlem nerede Mansur Yavaş?
Yüzde 1.29 120 ay taksitle hemen evinizi alın! Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası anlaşmalı konut projeleri herkesi ev sahibi yapıyor
Muharrem Sarıkaya'nın İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atmasına Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden saatler sonra zoraki kınama
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı Ahmet Demir'den yeni açıklama: 'Yemek ısmarlayayım' dedi, daha fazla saçmalamaması için...
Pınar Gültekin cinayetinde son dakika: İtiraz savaşları! Katil Cemal Metin Avcı'nın ailesi...
Bir bomba iddia daha! 'Muharrem Sarıkaya, yedi aylık hamile gazeteciye daha fazlasını yaptı'
Elon Musk, 'Türkiye' baskısına boyun eğmedi! Şantajcı belli oldu!
Önce reklam sonra vurgun! FOY Token battı: ‘Bağımsız gazeteci’ yalanları böyle çöktü
ABD Savunma Bakanlığı Danışmanı Scott Crino'dan Türkiye’nin İHA/SİHA konusundaki başarısına övgü dolu sözler
Bu illerde yarın okullar tatil edildi

Bu illerde yarın okullar tatil edildi

Şanlıurfa'da piyasa değeri 2 milyon dolar olan tarihi eser ele geçirildi

Şanlıurfa'da piyasa değeri 2 milyon dolar olan tarihi eser ele geçirildi

Giresun’da üniversiteliler hurdalarla güneş enerjisiyle çalışan araç üretti

Giresun’da üniversiteliler hurdalarla güneş enerjisiyle çalışan araç üretti

AÖL sınav sonuçları açıklandı

AÖL sınav sonuçları açıklandı

Vitor Pereira'dan Fenerbahçe yönetimine mesaj! Tazminatını istiyor

Vitor Pereira'dan Fenerbahçe yönetimine mesaj! Tazminatını istiyor

NATO’dan dikkat çeken yeni yıl paylaşımı

NATO’dan dikkat çeken yeni yıl paylaşımı

23 can kaybı, 13 kişinin durumu ağır! Sahte alkol kâbusu büyüyor

23 can kaybı, 13 kişinin durumu ağır! Sahte alkol kâbusu büyüyor