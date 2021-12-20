Vitor Pereira'dan Fenerbahçe yönetimine mesaj! Tazminatını istiyor

Fenerbahçe yönetimi ile sezon başı 2 senelik sözleşme imzalayan Vitor Pereira yardımcıları ile birlikte yıllık 2 milyon Euro kazanıyor. Pereira şu ana kadar yönetimden 1 milyon Euro para alırken geleceği ile ilgili yönetime mesaj verdi.PARAMI VERİN GİDEYİMAjansspor'un haberine göre; Pereira iki sene için kalan 3 milyon Euro paranın kendisine peşin olarak ödenmesini isterken aksi durumda istifa etmeyi düşünmediğini yönetime iletti..YÖNETİME MESAJTeknik direktör Vitor Pereira Beşiktaş derbisinde çıkardığı kadro, oyuncu değişiklikleri ve maç sonrası yaptığı açıklamalarla eleştirilerin odak noktasında. Özellikle İrfan Can Kahveci ve Sosa'nın yedek soyundurulması, Pelkas'a hiç süre verilmemesi, maçın uzatma dakikalarında Valencia ve Nazım Sangare'nin oyuna dahil etmesi, oyuna girerken Valencia'ya taktik vermesi büyük tepki çekti..Pereira'nın maç sonrası yaptığı görevinin başında olduğunu ve savaşmaya devam edeceğiz şeklindeki açıklamaları da taraftarların tepkisini çekti. Yedek kulübesindeki görüntüsüyle çoktan ayrılmış bir görüntü çizen Pereira kafasında Fenerbahçe'yi bitirmiş durumdu..Yıllık yardımcıları ile birlikte iki sene için 80 milyon TL gibi bir garanti ücret alacak olan Pereira, 'Madem benim yerime hoca bakıyorsunuz o zaman benim ve yardımcılarımın parasını ödeyin. Aksi durumda biz çalışmaya devam edeceğiz' restini çekti..PEREIRA'NİN OTORİTESİ SARSILDI!Fenerbahçe derbide kendi sahasında oynamasına rağmen 5-2-3 oynayarak, oyunu kendi sahasında kabul ederek, hızlı ataklarla sonuca gitmeye çalıştı. Portekizli teknik adamın uzatma anlarında Valencia ve Nazım Sangare'yi oyuna alarak 4-4-2'ye dönmesi büyük tepki çekti.Öte yandan Vitor Pereira'nın gönderileceğinin konuşulması oyuncular üzerinde 53 yaşındaki teknik direktörün otoritesini de sarstı.