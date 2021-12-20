TFF'den Zorbay Küçük kararı!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında konuk ettiği Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Kritik karşılaşma sonrasında ortaya atılan iddialar, mücadelenin önüne geçti.Müsabakanın hakemi Galatasaray - Başakşehir maçı sonrası olayları ilk duyuran isim Berkan Kutlu oldu. Genç oyuncu, Zorbay Küçük'ün Kerem Aktürkoğlu'na 'yalancı' dediğini ifade etmiş ve 'Burada bu akşam öyle şeyler yaşandı ki saygı çerçevesini aştık. Bunu söylememin nedeni Kerem'e 'yalancı' denmesi. Her şeyden önce saygı bekliyoruz. Niye bunlar oluyor anlamıyorum. Bu saygısızlıkların bitmesi lazım' şeklinde konuşmuştu.Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş, maçın hakemi Zorbay Küçük ile yaşanan olaylar ilgili olarak, 'Senin oyuncun bana yalancı diyor'. Hangi had ile bunu söyleyebiliyorsun. Değil Galatasaray futbolcusuna, Türk futbolunda hiçbir futbolcuya böyle kelimeyi hakem kullanamaz. Varsa sıkıntın kartını gösterirsin. Bunları söyleme hakkına sahip değilsin' dedi. Ateş, Küçük için TFF'ye şikayette bulunacaklarını söyledi.Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim de dün kulüp televizyonuna konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, Zorbay Küçük'le Arda Turan arasında yaşananlara dair, 'Bak Zorbay kardeş, çok genç bir hakemsin. Sen değil Arda Turan'a, bir Galatasaray oyuncusuna, hiçbir sporcuya böyle davranamazsın. Senin, hayalini dahi kurarken uykundan uyanacağın işler yaptı Arda' ifadelerini kullandı.Milliyet Spor Servisi'nin edindiği bilgiye göre, Galatasaray'ın Başakşehir beraberliğinin ardından ortaya attığı hakem tartışması, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından da ciddiye alındı. Sarı-kırmızılıların iddiaları, temsilci ve hakem raporları ışığı altında incelenmeye başladı.İki hafta dinlendirilecek!Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK), hakem Zorbay Küçük'ün maç performansından memnun kaldığı, ancak antrenör Necati Ateş ve Arda Turan ile yaşadığı diyaloglar nedeniyle eleştirdiği ortaya çıktı. Küçük'ün, karşılıklı konuşmalar nedeniyle iki hafta dinlendirileceği öğrenildi.Galatasaray'ın büyük hassasiyet gösterdiği “Go lan” konusunda da hakemden ek rapor istendi. Zorbay Küçük'ün, burada “Go lan” demediğini söylediği, “go away (Git buradan)” diyerek futbolcuları uzaklaştırmaya çalıştığı dile getirildi.Soyunma odası koridorlarında, Arda Turan ile yaşanan diyalog da temsilci raporlarına yansırken, Galatasaraylı futbolcunun, “Gör bak basın toplantısında seni ne yapacağız” ifadesi kullandığı, bunun üzerine de Küçük'ün, “Bana da mı krampon fırlatacaksın?” dediği belirtildi.Hakem Zorbay Küçük'ün, Kerem için “yalancı” dediği pozisyon da şöyle aktarıldı. Antrenör Necati Ateş'in, hakeme, “Oyuncumuz Kerem orada penaltı olduğunu söylüyor. Yalan mı söylüyor?” dediği, Bunun üzerine Küçük'ün de, “Eğer öyle diyorsa yalan söylüyor” ifadesini kullandığı iddia edildi.VAR kayıtları dinlendi!Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu'nun göreve geldiği haftadan itibaren VAR kayıtlarını dinlediği ve bunun rutin bir uygulama olduğu belirtildi.Ancak maç bitiminden sonra VAR odası ile hakemler arasındaki telsiz irtibatının sonlandırıldığı, bu yüzden Küçük ve Arda arasında geçtiği öne sürülen konuşmanın VAR kayıtlarına yansımayacağı vurgulandı.