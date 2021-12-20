TFF açıkladı! Süper Kupa maçı Katar'da oynanacak

TFF, Beşiktaş ve Antalyaspor arasındaki Süper Kupa maçının 5 Ocak 2022 tarihinde Katar'ın başkenti Doha'daki Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2021 Süper Kupa maçının 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'da oynanacağını açıkladı.Federasyonun resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:'2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa 2021 maçı, 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'da oynanacak. Başkent Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.'